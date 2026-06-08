0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Galaxy Watch отримають розумні функції аналізу здоров’я на базі ШІ

Технології&Авто
23
Нові функції дебютують разом із наступним поколінням Samsung Galaxy Watch
Нові функції дебютують разом із наступним поколінням Samsung Galaxy Watch
Samsung підготував масштабне оновлення сервісу Samsung Health з 8 червня. Головна ідея — перетворити майбутні Galaxy Watch на проактивного помічника зі здоров’я, який не просто збирає дані, а аналізує їх і дає корисні рекомендації, зменшуючи «шум» зайвих сповіщень.

Персоналізація

Оновлення робить акцент на штучному інтелекті та персоналізації. Замість постійних сирих показників користувач отримуватиме лише важливі сигнали, якщо показники виходять за межі індивідуальної норми. Такий підхід має вирішити одну з головних проблем смартгодинників — перевантаження даними без реальної користі.

Аналіз показників під час сну

Серед ключових нових функцій — Vitals, яка аналізує п’ять показників під час сну: пульс, варіабельність серцевого ритму, дихання, температуру шкіри та рівень кисню в крові.
Також з’являються Heart Health Score для оцінки стану серця в довгостроковій перспективі, Daily Cardio Load для контролю навантаження під час тренувань і Fitness Index, що відстежує загальний прогрес фізичної форми.

Оновлення інтерфейсу

Інтерфейс Samsung Health також оновлюється — тепер він побудований навколо п’яти напрямків: сон, активність, харчування, усвідомленість і життєві показники. У центрі системи знаходиться AI-функція Energy Score, яка оцінює рівень енергії користувача протягом дня.
Окремо додається функція Hearing Health, яка відстежує рівень навколишнього шуму через годинник і дає рекомендації для захисту слуху. Це особливо корисно для міського середовища або тренувань у шумних умовах.
Очікується, що ці функції дебютують разом із наступним поколінням Samsung Galaxy Watch, а також можуть з’явитися в майбутніх фітнес-пристроях бренду.
На тлі конкуренції з Apple та Google компанія робить ставку на більш глибоку аналітику здоров’я та інтеграцію штучного інтелекту, щоб зміцнити свої позиції на ринку смартгодинників.
За матеріалами:
iTechua
SamsungТехнікаШІ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems