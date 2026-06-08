Galaxy Watch отримають розумні функції аналізу здоров’я на базі ШІ 08.06.2026, 01:09 — Технології&Авто

Нові функції дебютують разом із наступним поколінням Samsung Galaxy Watch

Samsung підготував масштабне оновлення сервісу Samsung Health з 8 червня. Головна ідея — перетворити майбутні Galaxy Watch на проактивного помічника зі здоров’я, який не просто збирає дані, а аналізує їх і дає корисні рекомендації, зменшуючи «шум» зайвих сповіщень.

Персоналізація

Оновлення робить акцент на штучному інтелекті та персоналізації. Замість постійних сирих показників користувач отримуватиме лише важливі сигнали, якщо показники виходять за межі індивідуальної норми. Такий підхід має вирішити одну з головних проблем смартгодинників — перевантаження даними без реальної користі.

Аналіз показників під час сну

Серед ключових нових функцій — Vitals, яка аналізує п’ять показників під час сну: пульс, варіабельність серцевого ритму, дихання, температуру шкіри та рівень кисню в крові.

Також з’являються Heart Health Score для оцінки стану серця в довгостроковій перспективі, Daily Cardio Load для контролю навантаження під час тренувань і Fitness Index, що відстежує загальний прогрес фізичної форми.

Оновлення інтерфейсу

Інтерфейс Samsung Health також оновлюється — тепер він побудований навколо п’яти напрямків: сон, активність, харчування, усвідомленість і життєві показники. У центрі системи знаходиться AI-функція Energy Score, яка оцінює рівень енергії користувача протягом дня.

Окремо додається функція Hearing Health, яка відстежує рівень навколишнього шуму через годинник і дає рекомендації для захисту слуху. Це особливо корисно для міського середовища або тренувань у шумних умовах.

Очікується, що ці функції дебютують разом із наступним поколінням Samsung Galaxy Watch, а також можуть з’явитися в майбутніх фітнес-пристроях бренду.

На тлі конкуренції з Apple та Google компанія робить ставку на більш глибоку аналітику здоров’я та інтеграцію штучного інтелекту, щоб зміцнити свої позиції на ринку смартгодинників.

iTechua За матеріалами:

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