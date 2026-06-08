Apple готує сенсорні MacBook і новий тонкий дизайн

Apple працює над одним із найбільших оновлень своєї лінійки професійних ноутбуків. Йдеться про новий MacBook Ultra, який, за інформацією інсайдерів, може отримати одразу кілька суттєвих змін: сенсорний дисплей, сучасні OLED-панелі та повністю перероблений тонший корпус.
За даними інсайдерів, Samsung планує почати постачання нових дисплейних панелей для Apple вже в липні. Це дозволить запустити виробництво MacBook Ultra у третьому кварталі 2026 року — ймовірно, разом із презентацією iPhone 18 Pro та інших новинок.
Також очікується незначне збільшення діагоналей екранів завдяки зменшенню рамок: модель на 14 дюймів отримає 14,3 дюйма, а версія на 16 дюймів — 16,3 дюйма.
Одним із ключових нововведень стане сенсорний дисплей — вперше в історії MacBook користувачі зможуть керувати ноутбуком дотиками.
Крім того, Apple планує відмовитися від звичного «вирізу» у верхній частині екрана. Його замінить Dynamic Island — елемент, який уже використовується в iPhone для камери та датчиків.
Щоб зробити пристрій тоншим і легшим без втрати автономності, компанія перейде на гібридні OLED-панелі з більш енергоефективною структурою. Працювати нові MacBook Ultra будуть на процесорах нового покоління M6 Pro та M6 Max.