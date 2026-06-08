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Apple готує сенсорні MacBook і новий тонкий дизайн

Технології&Авто
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MacBook Ultra може стати першим ноутбуком Apple із сенсорним екраном
MacBook Ultra може стати першим ноутбуком Apple із сенсорним екраном
Apple працює над одним із найбільших оновлень своєї лінійки професійних ноутбуків. Йдеться про новий MacBook Ultra, який, за інформацією інсайдерів, може отримати одразу кілька суттєвих змін: сенсорний дисплей, сучасні OLED-панелі та повністю перероблений тонший корпус.
Про це пише NotebookCheck.

Що дізналися інсайдери

За даними інсайдерів, Samsung планує почати постачання нових дисплейних панелей для Apple вже в липні. Це дозволить запустити виробництво MacBook Ultra у третьому кварталі 2026 року — ймовірно, разом із презентацією iPhone 18 Pro та інших новинок.
Також очікується незначне збільшення діагоналей екранів завдяки зменшенню рамок: модель на 14 дюймів отримає 14,3 дюйма, а версія на 16 дюймів — 16,3 дюйма.
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Одним із ключових нововведень стане сенсорний дисплей — вперше в історії MacBook користувачі зможуть керувати ноутбуком дотиками.
Крім того, Apple планує відмовитися від звичного «вирізу» у верхній частині екрана. Його замінить Dynamic Island — елемент, який уже використовується в iPhone для камери та датчиків.
Щоб зробити пристрій тоншим і легшим без втрати автономності, компанія перейде на гібридні OLED-панелі з більш енергоефективною структурою. Працювати нові MacBook Ultra будуть на процесорах нового покоління M6 Pro та M6 Max.
За матеріалами:
РБК-Україна
AppleТехнології
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