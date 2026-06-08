Morgan Stanley дозволить ШІ-агентам керувати активами на $1,2 трлн Сьогодні 02:44 — Технології&Авто

Morgan Stanley

Американський інвестиційний банк Morgan Stanley стане одним із перших великих банків США, який дозволить ШІ-системам напряму працювати з його сервісами. Рішення охопить бізнес-напрям, через який компанія залучила активи на $1,2 трлн.

Як пише CNBC , зовнішні ШІ-агенти отримають доступ до платформ ShareWorks та Equity Edge, які використовуються для адміністрування корпоративних програм винагороди акціями. Замість того щоб співробітники працювали через вебінтерфейси, агенти зможуть самостійно отримувати дані та виконувати частину завдань від імені клієнтів.

«Ми бачимо майбутнє, у якому наші корпоративні клієнти […] використовуватимуть агентні інструменти на базі ШІ, які взаємодіятимуть із нашими платформами повністю в автономному режимі», — заявив директор із продуктів Morgan Stanley at Work Марк Мітчелл.

За його словами, банк уже надав ранній доступ до технології окремим клієнтам і планує відкрити її для всіх 3400 корпоративних замовників протягом наступного року.

Волл-стріт готується до епохи ШІ-агентів

У Morgan Stanley вважають, що агентні системи дозволять швидкозростаючим компаніям керувати складними програмами акціонерної винагороди без розширення штатів HR-фахівців та адміністраторів.

Аналогічний підхід банк планує використовувати і всередині компанії.

«Агентний ШІ дозволить масштабувати підтримку клієнтів, адміністрування програм та наш бізнес із залучення клієнтів без найму тисяч і тисяч нових співробітників», — пояснив Мітчелл.

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Для реалізації проєкту Morgan Stanley використовує відкритий стандарт Model Context Protocol (MCP), який дає змогу ШІ-моделям напряму підключатися до джерел даних і корпоративних систем.

Новий крок виглядає особливо показовим на тлі того, що конкуренти банку поки використовують агентів переважно всередині своїх організацій. Зокрема, JPMorgan Chase і Goldman Sachs вже застосовують подібні системи для написання коду та автоматизації внутрішніх процесів, але не оголошували про відкриття доступу зовнішнім агентам.

Ризики автономного ШІ

Ініціатива Morgan Stanley збігається з ширшим трендом у фінансовому секторі. Раніше аналітики McKinsey попереджали, що поширення ШІ-агентів може коштувати банківській галузі до $170 млрд прибутку.

Експерти вважають, що автономні системи зможуть самостійно аналізувати фінансові продукти та переводити кошти клієнтів із низькодохідних рахунків у вигідніші інструменти. Через це банки ризикують втратити частину традиційних доходів від депозитного бізнесу.

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