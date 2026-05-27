ШІ спровокував бум найму фахівців з кібербезпеки 27.05.2026, 01:13 — Технології&Авто

Бум генеративного ШІ спровокував різке зростання попиту на фахівців із кібербезпеки на тлі загальних скорочень у техсекторі.

Про це пише The New York Times.

Компанії активніше наймають фахівців із безпеки

За даними видання, корпорації активно наймають інженерів із безпеки даних, адже використання ШІ для написання коду збільшило кількість вразливостей.

Ситуацію загострив вихід нейромережі Mythos від Anthropic, яка продемонструвала високі здібності до пошуку й експлуатації багів у критичній інфраструктурі.

Згідно з прогнозами Бюро статистики праці США, зайнятість фахівців з інформаційної безпеки в найближче десятиліття зросте на 29%. Відомство очікує появи близько 16 000 нових вакансій щороку.

Роботодавці шукають спеціалістів із навичками ШІ

Голова Palo Alto Networks Нікеш Арора підтвердив тренд, зазначивши, що ШІ не замінює інженерів, а підсилює потребу в них. За його словами, за першу половину 2026 фінансового року штат компанії збільшився майже на 1000 осіб.

Роботодавці стали вибагливішими: тепер від кандидатів очікують компетенцій на перетині ШІ та кібербезпеки. Водночас зарплати топових керівників у цій сфері досягли рекордних $7−8 млн на рік.

У звіті Global Cybersecurity Outlook 2026 нестачу кадрів назвали головною перешкодою для цифрової стійкості. Близько 94% респондентів вважають ШІ ключовим фактором трансформації галузі в найближчий рік.

Попри автоматизацію рутинних задач, експерти переконані, що цінність фахівців, здатних перевіряти та захищати системи ШІ, лише зростатиме. Водночас стартові позиції в розробці продовжують скорочуватися під тиском нейромереж.

