Hyundai створює підрозділи для впровадження гуманоїдних роботів на своїх заводах Сьогодні 02:17 — Технології&Авто

Південнокорейська група компаній Hyundai Motor Group створила підрозділи, що займаються просуванням її стратегії «програмно-керованого виробництва» (SDF) та забезпеченням компонентами для роботів у рамках поширення впровадження гуманоїдних роботів Atlas на своїх автомобільних заводах.

Про це повідомляє Yonhap News з посиланням на власні джерела.

У компанії створили окрему посаду для розвитку SDF

За даними співрозмовників, компанія нещодавно створила спеціальну посаду для контролю ініціативи SDF та призначила на неї головного директора з інновацій в Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore Алпеша Пателя.

Це нововведення розглядається як перший крок до застосування стратегії SDF у всій глобальній виробничій мережі Hyundai.

Концепція SDF означає створення фабрик, де ШІ контролює та керує виробничими, логістичними операціями тощо

Пояснюється, що концепція SDF означає створення фабрик, де штучний інтелект (ШІ) контролює та керує виробничими, логістичними операціями тощо за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Hyundai планує виробляти 30 тисяч роботів на рік

Раніше Hyundai Motor Group оголосила про плани створити до 2028 року потужності, здатні виробляти 30 000 гуманоїдних роботів щорічно, та залучити 25 000 роботів на автозаводах Hyundai Motor Co. та Kia Corp.

Згідно з планом, гуманоїдний робот Atlas, розроблений американською дочірньою компанією групи Boston Dynamics Inc., починаючи з 2028 року, виконуватиме операції з упорядкування деталей на заводі Hyundai Motor Group Metaplant America у Джорджії. Очікується, що, починаючи з 2030 року, роль людиноподібного робота розшириться до робіт зі складання деталей.

Зауважується, що компанія також планує поступово розширювати залучення роботів на нові заводи в Індії та Південній Кореї.

За словами джерел Hyundai Motor Group раніше також створила новий офіс, орієнтований на закупівлю компонентів робототехніки, який очолює колишній керівник відділу стратегічного планування в Beijing Hyundai Со Хьон Сон.

