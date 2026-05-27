Маск готує запуск Grok V9: модель стала втричі більшою

Ілон Маск повідомив про завершення базового навчання нової моделі Grok V9-Medium від xAI.

Публічний реліз нейромережі очікується протягом найближчих кількох тижнів.

Grok foundation model V9-Medium (1.5T) has finished training. Evals look good. A lot of Cursor data was added in supplementary training and there is more to come.



Fine-tuning is underway and reinforcement learning begins in a few days. 2 to 3 weeks to public release.



This will… — Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2026

Зараз модель проходить фінальне налаштування та підготовку до етапу навчання з підкріпленням. Основна мета xAI — скоротити відставання від конкурентів, серед яких OpenAI, Anthropic та Google.

Що відомо про нову версію Grok

Нова версія Grok значно збільшила масштаб — до 1,5 трильйона параметрів проти 0,5 трильйона у попередньої v8-small. Особливий акцент зроблено на генерації програмного коду.

За словами Маска, під час навчання використовували дані редактора Cursor, що має покращити роботу моделі з програмуванням. Старішу версію v8-small xAI планує зробити відкритою до кінця 2026 року.

Для розвитку ШІ xAI активно розширює суперкомп’ютерний комплекс Colossus біля Мемфіса у штаті Теннессі. Компанія вже подала заявку на будівництво нового об’єкта вартістю $659 млн. На початку року xAI також залучила $20 млрд інвестицій і досягла оцінки у $230 млрд. Серед інвесторів називають Fidelity Investments та Інвестиційне управління Катару.

