Ferrari представила свій перший електроспорткар Luce Сьогодні 23:39 — Технології&Авто

Ferrari Luce

Ferrari офіційно представила свій перший повністю електричний спорткар — модель Luce. Новинка стала одним із найочікуваніших проєктів бренду за останні роки та символізує вихід компанії на ринок високопродуктивних електрокарів.

Автомобіль отримав чотири електромотори, нову платформу та низку нестандартних дизайнерських і технічних рішень.

Деталі про новинку розповіли в Engadget та на сайті виробника.

Що відомо про новий Ferrari Luce

Модель Luce побудована на платформі, розробленій спеціально для електромобілів. Завдяки цьому дизайнери отримали більше свободи в компонуванні кузова та салону.

Автомобіль вийшов довшим за Ferrari Purosangue, але нижчим за нього. Серед особливостей дизайну:

двері, що відкриваються від центру;

приховані під темними панелями фари та ліхтарі;

активні аеродинамічні елементи;

нова система тунельних спойлерів.

До створення дизайну долучилися промислові дизайнери Джоні Айв та Марк Ньюсон.

У Ferrari також заявляють про рекордно низький коефіцієнт лобового опору серед серійних моделей бренду.

Технічні характеристики та інтер’єр

Ferrari Luce оснащений чотирма електромоторами сумарною потужністю 1035 к.с.

Основні характеристики моделі:

розгін до 100 км/год — 2,5 секунди;

батарея на 122 кВт·год;

архітектура 800 В;

швидка зарядка потужністю до 350 кВт;

запас ходу — близько 530 км за циклом WLTP.

У компанії окремо працювали над тим, щоб зберегти характерні для Ferrari відчуття від керування. Для цього у моделі використали систему імітації роботи коробки передач за допомогою підрульових пелюсток, а також технологію обробки механічних звуків у реальному часі.

Салон Luce став першим п’ятимісним інтер’єром в історії Ferrari. Усередині встановили цифрову панель приладів, фізичні перемикачі на кермі та поворотний сенсорний дисплей.

Коли стартують продажі

Старт продажів Ferrari Luce у Європі запланований на кінець цього року. Базова вартість моделі становитиме близько 550 тис. євро.

Водночас вихід Ferrari на ринок електросуперкарів відбувається на тлі обережного ставлення частини автовиробників до цього сегмента. Зокрема, Lamborghini раніше відклала запуск свого електрокара, а Aston Martin перенесла відповідні плани на 2030 рік.

Голова Ferrari Джон Елканн заявив, що компанія прагне розширити межі бренду, зберігаючи його ключову ідентичність.

