Ferrari відродила свій найзнаменитіший суперкар у новому форматі (фото)

Ferrari відродила свій найзнаменитіший суперкар у новому форматі (фото)
Ferrari відродила свій найзнаменитіший суперкар у новому форматі (фото), Фото: Ferrari
Культовий суперкар Ferrari F40 отримав сучасного наступника. Купе SC40 поєднує класичний дизайн у дусі 80-х із сучасною 30-сильною установкою. Ексклюзивна модель, створена в рамках програми Special Projects на замовлення анонімного поціновувача F40. Вона залишиться в єдиному екземплярі.
Про це повідомляється на офіційному сайті Ferrari.
За основу для новинки взяли сучасний суперкар Ferrari 296 GTB, якому замінили значну частину кузовних панелей.
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Нова передня частина з рубаним дизайном, повітрозабірники в боковинах та велике антикрило ззаду зробили авто схожим на купе Ferrari F40 1987 року. У схожому стилі витримана і кришка капоту двигуна.
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Салон Ferrari SC40 оздобили алькантарою та тканиною жаккардом. Крім того, з’явилися вставки з карбону та кевлару, як у Ferrari F40.
Гібридна установка Ferrari 296 GTB залишилася без змін. 3,0-літровий V6 твін-турбо та електромотор сумарно розвивають 830 к. с. і 740 Н∙м. Для порівняння, турбомотор Ferrari F40 видає 487 сил.
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Розгін до 100 км/год займає 2,9 с, а максимальна швидкість перевищує 330 км/год. До того ж, гібрид Ferrari SC40 здатен проїхати до 25 км в електричному режимі.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
