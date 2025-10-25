Ferrari відродила свій найзнаменитіший суперкар у новому форматі (фото) Сьогодні 06:16 — Технології&Авто

Ferrari відродила свій найзнаменитіший суперкар у новому форматі (фото), Фото: Ferrari

Культовий суперкар Ferrari F40 отримав сучасного наступника. Купе SC40 поєднує класичний дизайн у дусі 80-х із сучасною 30-сильною установкою. Ексклюзивна модель, створена в рамках програми Special Projects на замовлення анонімного поціновувача F40. Вона залишиться в єдиному екземплярі.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ferrari.

За основу для новинки взяли сучасний суперкар Ferrari 296 GTB, якому замінили значну частину кузовних панелей.

Фото: Ferrari

Нова передня частина з рубаним дизайном, повітрозабірники в боковинах та велике антикрило ззаду зробили авто схожим на купе Ferrari F40 1987 року. У схожому стилі витримана і кришка капоту двигуна.

Фото: Ferrari

Салон Ferrari SC40 оздобили алькантарою та тканиною жаккардом. Крім того, з’явилися вставки з карбону та кевлару, як у Ferrari F40.

Гібридна установка Ferrari 296 GTB залишилася без змін. 3,0-літровий V6 твін-турбо та електромотор сумарно розвивають 830 к. с. і 740 Н∙м. Для порівняння, турбомотор Ferrari F40 видає 487 сил.

Фото: Ferrari

Розгін до 100 км/год займає 2,9 с, а максимальна швидкість перевищує 330 км/год. До того ж, гібрид Ferrari SC40 здатен проїхати до 25 км в електричному режимі.

Фокус За матеріалами:

