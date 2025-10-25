WhatsApp обмежить кількість повідомлень незнайомим людям
Щомісячні ліміти торкнуться користувачів і підприємств, які надсилають повідомлення без відповіді невідомим контактам. Тестування у WhatsApp запустять найближчими тижнями.
Про це повідомляє TechCrunch.
Як працюватимуть обмеження на повідомлення у WhatsApp
Усі повідомлення від незнайомців враховуватимуться в їхньому ліміті, якщо не отримають відповіді.
Навіть якщо ви самі надішлете текстові меседжі невідомому контакту — їхню кількість зарахують вам, якщо той не відповість.
Якщо компанія чи особа наблизиться до ліміту, WhatsApp покаже їй залишок доступних повідомлень у спливаючому вікні.
Якщо ж перетне межу — можливість надсилати повідомлення без відповіді буде заблокована.
Таким чином компанія Meta намагається вирішити проблему спаму. У коментарі TechCrunch вона повідомила, що нові обмеження випробують у кількох країнах найближчими тижнями.
Втім, Meta запевняє, що пересічні користувачі не постраждають, адже зазвичай не досягають ліміту в обміні повідомленнями.
Щоправда, яким буде цей ліміт — компанія не уточнила, позаяк тестує різні межі на різних ринках.
