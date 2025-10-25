WhatsApp обмежить кількість повідомлень незнайомим людям 25.10.2025, 00:08 — Технології&Авто

WhatsApp обмежить кількість повідомлень незнайомим людям

Щомісячні ліміти торкнуться користувачів і підприємств, які надсилають повідомлення без відповіді невідомим контактам. Тестування у WhatsApp запустять найближчими тижнями.

Про це повідомляє TechCrunch.

Як працюватимуть обмеження на повідомлення у WhatsApp

Усі повідомлення від незнайомців враховуватимуться в їхньому ліміті, якщо не отримають відповіді.

Читайте також WhatsApp для iPhone отримав вбудований перекладач повідомлень

Навіть якщо ви самі надішлете текстові меседжі невідомому контакту — їхню кількість зарахують вам, якщо той не відповість.

Якщо компанія чи особа наблизиться до ліміту, WhatsApp покаже їй залишок доступних повідомлень у спливаючому вікні.

Якщо ж перетне межу — можливість надсилати повідомлення без відповіді буде заблокована.

Читайте також Тепер у WhatsApp можна планувати групові дзвінки

Таким чином компанія Meta намагається вирішити проблему спаму. У коментарі TechCrunch вона повідомила, що нові обмеження випробують у кількох країнах найближчими тижнями.

Втім, Meta запевняє, що пересічні користувачі не постраждають, адже зазвичай не досягають ліміту в обміні повідомленнями.

Щоправда, яким буде цей ліміт — компанія не уточнила, позаяк тестує різні межі на різних ринках.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.