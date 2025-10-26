Інвестиції в ШІ можуть призвести до економічної кризи, подібної до 2008 року 26.10.2025, 00:11 — Технології&Авто

Інвестиції в ШІ можуть призвести до економічної кризи, подібної до 2008 року

Штучний інтелект не замінить робочі місця, але великі технологічні компанії активно підтримують страх, що це станеться.

Таку думку висловив письменник і технологічний критик Корі Доктороу на зустрічі у Публічній бібліотеці Брукліна.

Читайте також Мерц тестує штучний інтелект для розробки законів у Німеччині

«Я не думаю, що ШІ може виконувати вашу роботу. Але роботодавці, особливо у сфері технологій, дуже захоплені ідеєю, що це станеться», — сказав Доктороу.

Як ШІ змінює індустрію технологій

Індустрія технологій — одна з небагатьох, де впровадження ШІ у роботу відбувається швидко.

За даними консалтингової компанії Source, понад половина технокомпаній розглядають можливість змін у структурі саме через штучний інтелект.

Багато керівників відкрито говорять про бажання автоматизувати завдання, які раніше виконували працівники. Особливо часто йдеться про програмістів.

Читайте також Які професії найбільше схильні до заміни штучним інтелектом — дослідження

«Керівники обожнюють розповідати історії про те, як ШІ замінить програмістів», — зазначив Доктороу.

Програмування колись було однією з найприбутковіших професій із високими зарплатами й комфортними умовами. Тепер ринок змінився — і багато хто звинувачує в цьому генеративний ШІ.

Доктороу пояснив, що ШІ здатен писати окремі короткі фрагменти коду (субрутини), але не може створювати цілісні програмні системи.

«Інженерія — це розуміння всього контексту проєкту: минулого, майбутнього та суміжних частин. А саме це — найдорожче і найскладніше для ШІ», — сказав він.

Читайте також 7 професій для інтровертів, які не замінить штучний інтелект

Доктороу також нагадав, що ще 10−15 років тому програмісти мали реальний вплив. Високий попит дозволяв їм залишати компанії, якщо вони не погоджувались із політикою керівництва.

Приклад — протести працівників Google проти військового проєкту Maven, які змусили компанію відмовитися від участі.

Хто виграє від автоматизації

Сьогодні ситуація інша. За останні два роки у технологічній сфері звільнили приблизно 400 тисяч працівників, а робочий день у багатьох компаніях розтягнувся з 9:00 до 21:00 шість днів на тиждень — так званий графік «996».

Водночас великі компанії фіксують рекордні прибутки. Наприклад, Nvidia стала першою компанією з ринковою капіталізацією у 4,5 трлн доларів.

Читайте також Стало відомо, скільки українців користуються штучним інтелектом

«Коли роботодавці більше не бояться працівників, ми бачимо, як вони до них ставляться», — сказав Доктороу, згадавши про Amazon.

За даними федеральної статистики США, у 2022 році на складах Amazon рівень серйозних травм був удвічі вищим, ніж у середньому по галузі. Розслідування Сенату у 2024 році показало, що компанія приховувала справжні показники.

ШІ може виявитися економічною бульбашкою

Доктороу вважає, що ШІ не забере роботу людей — але водночас не принесе прибутків, які б виправдали мільярдні інвестиції.

«Якщо ШІ не може виконувати роботу, тоді вигоди від нього не співмірні з витратами на його створення й утримання», — пояснив він.

Читайте також Штучний інтелект у «Дії» вже консультує з понад 150 державних послуг

Це означає, що нинішній бум ШІ може виявитися звичайною економічною бульбашкою.

Схожу думку висловив і Банк Англії, попередивши, що вартість акцій технологічних компаній «перегріта» і може різко впасти. Концентрація п’яти гігантів — Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon та Meta — на фондовому ринку є найвищою за 50 років.

Колишня очільниця Федеральної торгової комісії США Ліна Хан додала, що інвестиції у ШІ часто «ходять по колу»: ті самі кілька компаній інвестують одна в одну, не маючи чіткого уявлення, як саме зароблятимуть.

«Багато хто просто боїться залишитися осторонь», — сказала Хан.

«Я думаю, що нас чекає крах — і він буде серйозним. 2008 рік здаватиметься „золотою добою“, коли бульбашка ШІ лусне», — підсумував Доктороу.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.