Штучний інтелект у «Дії» вже консультує з понад 150 державних послуг

Технології&Авто
24
Перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що ШІ-консультант відповідає на 85% запитів українців до служби підтримки «Дії». Він знизив імовірність потрапити на «зайнятого оператора» до 0,01%.
«Три місяці тому ми впровадили АІ у службі підтримки. Штучний інтелект змінив очікування людей, тому державні сервіси повинні бути такими ж швидкими та розумними», — зазначив Федоров.
За його словами, тепер користувачі отримують правильні відповіді на свої запити «буквально за секунди». Очільник Мінцифри розповів, що ШІ самостійно розпізнає продукт і тематику питання й може відповідати зі швидкістю до 5 секунд.
ШІ-асистент в «Дії» почав працювати лише в червні цього року. У липні він вже закрив 198 164 запитів з 251 627. З них 27 800 було закрито без участі оператора.
«АІ працює 24/7 та самостійно відповів у 350+ тисячах діалогів. Кейс „оператори зайняті“ знизився з 5−7% до менше ніж 0,01%», — повідомив свіжі досягнення ШІ-асистента Федоров.
Він додав, що оператори обробляють лише 10−15% унікальних складних звернень. Навантаження на них зменшилося на 79% до 17 000 унікальних діалогів.
За матеріалами:
dev.ua
Дія
