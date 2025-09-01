В «Дії» з’явився ШІ-асистент, вже доступна довідка про доходи — Finance.ua
В «Дії» з’явився ШІ-асистент, вже доступна довідка про доходи
Команда Міністерства цифрової трансформації презентувала нові проєкти у сфері цифрових послуг, зокрема перший у світі ШІ-помічник, який надає державні послуги.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
«Дія.AI — це перший у світі ШІ-помічник, який надає державні послуги прямо в чаті. Асистент цілодобово допомагатиме громадянам знаходити потрібні послуги, перевірятиме дані в реєстрах та радитиме, як оформити документи. Вже відсьогодні стане доступним перший сервіс — отримання довідки про доходи. Поступово запрацюють інші послуги, а також скоро запустимо ШІ-асистента в застосунку „Дія“», — розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Також у застосунку незабаром з’являться:

  • нові соціальні та ветеранські послуги;
  • «Дія.Підпис» для юридичних осіб;
  • дев’ять нових категорій у межах Міжнародного реєстру збитків;
  • послуга укладення декларації з лікарем;
  • додаткові сервіси для водіїв і платників податків;
  • сервіс прямих звернень до органів місцевого самоврядування.
Крім того, за допомогою проєкту «Електронний суд» українці зможуть подавати заяви у простих категоріях справ через «Дію» та відстежувати кожен етап їх розгляду онлайн.
Цього року ще більше шкіл приєднається до освітньої екосистеми «Мрія» і загалом їхня кількість становитиме понад дві тисячі. «Мрія» — це вебпортал і застосунок для вчителів, адміністрацій шкіл, дітей та їхніх батьків.
Також Україна розпочинає впровадження 5G. Перші тестування у Львові, Харкові та Бородянці дадуть змогу перевірити технологію в реальних умовах, а згодом масштабувати новий рівень покриття на всю країну.
Крім того, український кластер оборонних технологій Brave1 перезапускає свою грантову програму. Українські виробники оборонних технологій зможуть взяти участь у нових грантових конкурсах, зокрема для розвитку виробництва вибухівки та ракет.
Пресслужба Мінцифри детальніше розповіла про Дія.AI.

Як працює Дія. AI

АІ-асистент підбирає послуги під ваші життєві ситуації. Наприклад: на запит «Мій будинок пошкоджений обстрілом», асистент порадить послугу єВідновлення та розповість, як нею скористатися. Хочете відкрити бізнес — розповість про гранти на власну справу. Запитайте про вашу нерухомість або ФОП — ШІ автоматично отримає потрібну інформацію з реєстрів.
Асистент не потребує паспортних даних, банківської чи особистої інформації.

Як скористатися Дія. AI:

  • відкрийте портал Дія;
  • оберіть значок Дія. АІ замість стандартного пошуку та авторизуйтеся;
  • напишіть свій запит у вікно на стартовій сторінці порталу — наприклад, «хочу перереєструвати авто» чи «дай довідку про доходи»;
  • отримайте консультацію або послугу.
Нагадаємо, на порталі «Дія» запрацювала нова послуга, тепер студенти можуть зареєструвати або змінити місце проживання в гуртожитку онлайн. Скористатись сервісом можуть поки що невійськовозобов’язані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку.
Раніше Федоров повідомляв, що Міністерство цифрової трансформації працює над запуском у застосунку «Дія» онлайн-послуги з розлучення. Крім того, запущен «Пакунок школяра». Відкриють ще кілька онлайн кімнат для одруження, таким чином розвантаживши чергу, яка утворилася у послузі. До кінця 2025 року з’явиться послуга зі зміни прізвища.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Дія
