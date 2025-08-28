У «Дії» з’явився новий сервіс для студентів — Finance.ua
Особисті фінанси
На порталі «Дія» запрацювала нова послуга, тепер студенти можуть зареєструвати або змінити місце проживання в гуртожитку онлайн.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Як змінити місце проживання:

  1. Авторизуватися на порталі Дія.
  2. У кабінеті обрати: Послуги > Зміна місця проживання.
  3. Вказати навчальний заклад і гуртожиток.
  4. За потреби додати номер та дату договору про проживання.
  5. Підписати заяву Дія. Підписом або КЕП та відправити.
Після схвалення заяви уповноваженою особою університету студент отримає сповіщення про сплату адмінзбору. Далі система автоматично передає дані органу реєстрації місця проживання. Відстежити статус можна у кабінеті Дії.
Скористатись сервісом можуть поки що невійськовозобов’язані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку.
Наразі вже 23 українських навчальних заклади спростили заселення до гуртожитків за допомогою порталу. Повний перелік можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації працює над новими сервісами в «Дії». Незабаром на порталі з’явиться АІ-асистент, електронний нотаріат, базова соціальна допомога тощо.
Крім того, міністерство працює над запуском у застосунку «Дія» онлайн-послуги з розлучення. До вересня відкриють ще кілька онлайн кімнат для одруження, таким чином розвантаживши чергу, яка утворилася у послузі. До кінця 2025 року з’явиться послуга зі зміни прізвища.
Кабінет міністрів 30 липня офіційно підтримав запуск єдиної картки для всіх соціальних виплат — «Дія.Картку». Як розповіли в пресслужбі «Дія», мультирахункова картка стане ключем до декількох банківських рахунків, спрощуючи зарахування та користування коштами. Відкрити «Дія.Картку» можна буде у банку через застосунок «Дія». Про запуск послуги повідомлять окремо. Послуга буде доступна всім повнолітнім громадянам України, які мають податковий номер (РНОКПП).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Дія
