Чи може роботодавець виплачувати зарплату один раз на місяць

Особисті фінанси
81
Чи може роботодавець виплачувати зарплату один раз на місяць
Роботодавець не може виплачувати працівнику заробітну плату один раз на місяць. Відповідно до ст. 115 КЗпП зарплата повинна виплачуватися у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не рідше двох разів на місяць.
Про це пише 7eminar.

Яка відповідальність за порушення строків виплати

Зазначається, що проміжок між виплатами не може перевищувати 16 календарних днів, а остаточний розрахунок по зарплаті повинен відбуватися не пізніше 7 числа наступного місяця.
За порушення вимог законодавства про працю передбачені штрафні санкції для підприємства та адмінштрафи для посадових осіб:
  • за затримку зарплати або її неповну виплату посадові особи підприємств можуть отримати штраф від 510 до 1700 гривень. Якщо порушення повторюється протягом року, штраф зростає до 1700−5100 гривень.
  • за виплату заробітної плати один раз на місяць (без авансу) передбачено штраф у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

Хто отримує найвищі середні зарплати в Україні

Як ми повідомляли раніше, робота в ІТ залишається найбільш оплачуваною: у третьому кварталі 2025 року середня зарплата айтівців становила 56 085 грн.
На другому місці — банківський сектор, де заробляють у середньому 32 397 грн.
Замикає трійку лідерів за рівнем середніх з.п. галузь виробництва, де середній показник становить 24 251 грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
