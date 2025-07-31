«Дія.Картка»: у «Дії» розповіли, як працюватиме новий інструмент для соцвиплат — Finance.ua

«Дія.Картка»: у «Дії» розповіли, як працюватиме новий інструмент для соцвиплат Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

«Дія.Картка»: у «Дії» розповіли, як працюватиме новий інструмент для соцвиплат

Кабінет міністрів 30 липня офіційно підтримав запуск єдиної картки для всіх соціальних виплат — «Дія.Картку». Як розповіли в пресслужбі «Дія», мультирахункова картка стане ключем до декількох банківських рахунків, спрощуючи зарахування та користування коштами.

«З Дія. Карткою ви легко розділите фінанси: на ній буде поточний рахунок для нецільових коштів (по безробіттю, пенсії тощо) і спеціальні для цільових», — сказано в повідомленні.

Відкрити Дія. Картку можна буде у банку через застосунок Дія. Про запуск послуги повідомлять окремо. Послуга буде доступна всім повнолітнім громадянам України, які мають податковий номер (РНОКПП).

Що дозволяє Дія. Картка

Після запуску картки користувачі зможуть:

розраховуватись за товари й послуги змішаним способом, одночасно використовувати державні виплати та власні кошти;

поповнювати рахунок, переказувати кошти та знімати готівку з поточного рахунку;

витрачати гроші з поточного рахунку за кордоном;

отримати як цифрову, так і пластикову версію картки.

Для яких виплат буде використовуватись

На рахунки Дія. Картки планують зараховувати виплати в межах таких програм:

єКнига;

Ветеранський спорт;

єМалятко;

Пакунок школяра;

щомісячна допомога для ВПО;

допомога по безробіттю;

виплати за вкладення у військові облігації;

допомога від міжнародних організацій;

виплата пенсій;

повернення вкладів.

Водночас для програм «Національний кешбек» та «єВідновлення» передбачено відкриття окремого рахунку.

Як додали у Міністерстві цифрової трансформації України, спеціальні рахунки Дія. Картки створені для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Із конкретного спецрахунку кошти при розрахунках зніматимуться за 4-значним кодом категорії продавця (MCC-код — Merchant Category Code).

«Ви зможете вільно користуватися коштами із загального рахунку на Дія. Картці: поповнювати, переказувати гроші на інші рахунки чи знімати готівку. Кошти на Дія. Картці можна буде витратити „під нуль“. Якщо ціна товару або послугу перевищує залишок допомоги, Дія. Картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів завдяки змішаній оплаті», — зазначили в Мінцифрі.

Наприклад, видання у книгарні коштує 1 000 грн, а на рахунку за програмою єКнига у вас — 908 грн. Завдяки змішаній оплаті 908 грн спишуться із рахунку програми, а решта — 92 грн із загального особистого рахунку на Дія.Картці.

Нагадаємо, уряд розробляє широкий пакет допомоги родинам з дітьми, який включає медичну, соціальну та освітню складові. Так, невдовзі в Україні з’явиться нова одноразова грошова виплата в сумі 5000 грн для сімей, чиї діти вирушають до першого класу в офлайн-форматі. Програму назвали « Пакунок школяра ».

Виплата буде надаватись одному з батьків першачка на банківську картку зі спеціальним режимом використання.

У 2025 році у перший клас підуть 240 тисяч дітей. Отже, виплати обійдуться державі у понад 1,2 мільярда гривень.

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