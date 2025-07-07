«Пакунок школяра»: в Україні виплачуватимуть 5 тисяч грн родинам першокласників — Finance.ua

«Пакунок школяра»: в Україні виплачуватимуть 5 тисяч грн родинам першокласників Сьогодні 15:05 — Особисті фінанси

«Пакунок школяра»: в Україні виплачуватимуть 5 тисяч грн родинам першокласників

Уряд розробляє широкий пакет допомоги родинам з дітьми, який включає медичну, соціальну та освітню складові. Так, невдовзі і Україні з’явиться нова одноразова грошова виплата в сумі 5000 грн для сімей, чиї діти вирушають до першого класу в офлайн-форматі. Програму назвали «Пакунок школяра».

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Сьогодні за ініціативи президента України ухвалюємо рішення про запуск нової виплати — „Пакунок школяра“. Запуск програми — це невеличка частина новацій, які покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні», — заявив Шмигаль.

Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн-форматі.

«Отримати „Пакунок школяра“ зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через Дію», — повідомив прем’єр.

За його словами, гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

Міністерство соціальної політики пізніше повідомить всі деталі та інформацію про старт подачі заявок.

«Ця виплата в 5 тис. грн жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій або інших соціальних допомог», — наголосив очільник уряду.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив умови програми виплат 6500 гривень для дітей внутрішньо переселених осіб. Гроші отримають ті, хто не отримав в грудні. У грудні 2024 року виплати за цією програмою отримали майже 600 тисячам українців.

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Як повідомили в Мінсоцполітики, протягом грудня 2024 року родини, які є малозабезпеченими сім’ями з дітьми або сім’ями-ВПО з дітьми, які отримують виплати на проживання, отримали на кожну дитину до 18 років по 6 500 грн одноразової грошової допомоги.

Нагадаємо, в Україні доступна одноразова грошова допомога на дітей, які повертаються з тимчасово окупованих територій, після депортації або примусового переміщення. Розмір допомоги становить 50 тис. грн.

Крім того, держава почала відшкодування оплати контрактного навчання за 2024−2025 навчальний рік для дітей українських військових. Першими повідомлення про компенсацію в застосунку «Дія» отримають 1 000 студентів — цьогорічних випускників бакалаврату та магістратури.

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