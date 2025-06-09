Діти військових отримають перші компенсації за навчання на контракті — Finance.ua
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Діти військових отримають перші компенсації за навчання на контракті

Особисті фінанси
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Діти військових отримають перші компенсації за навчання на контракті
Діти військових отримають перші компенсації за навчання на контракті
Держава почала відшкодування оплати контрактного навчання за 2024−2025 навчальний рік для дітей українських військових. Першими повідомлення про компенсацію в застосунку «Дія» отримають 1 000 студентів — цьогорічних випускників бакалаврату та магістратури.
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
  • Після отримання push-сповіщення в «Дії» зʼявиться сертифікат на компенсацію.
  • Необхідно перевірити свої дані, підтвердити їх за допомогою Дія. Підпису протягом 20 днів та очікувати результату.
  • Після ухвалення рішення кошти будуть перераховані безпосередньо до навчального закладу — зверніться до адміністрації, щоб оформити повернення.

Кому доступна компенсація

Скористатися послугою можуть громадяни України віком до 23 років, які навчаються на контракті у закладах фахової передвищої або вищої освіти та зареєстровані як студенти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).
Фінансова допомога надається дітям:
  • загиблих (померлих) захисників чи захисниць України;
  • осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасників бойових дій;
  • осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
  • осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії;
  • постраждалих учасників Революції гідності.
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Що потрібно для отримання сертифіката:

  • наявність верифікованого РНОКПП та ID-картки / біометричного закордонного паспорта в Дії;
  • інформація про вас в ЄДЕБО як про здобувача освіти й про статус дитини ветерана відповідної категорії;
  • навчання за контрактною формою у 2024/2025 навчальному році;
  • вік до 23 років на момент підтвердження згоди.
«Якщо ви ще не отримали оповіщення — зачекайте, розсилання відбувається поетапно», — зазначили у Дії.
Нагадаємо, заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький заявляв, що в українських ВНЗ зросте вартість навчання на контракті на спеціальностях, які не забезпечують ринок праці. Це стосується таких напрямків, як право, економіка, менеджмент, туризм, ресторанний бізнес, журналістика та стоматологія.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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