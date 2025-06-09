Діти військових отримають перші компенсації за навчання на контракті — Finance.ua

Діти військових отримають перші компенсації за навчання на контракті Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Діти військових отримають перші компенсації за навчання на контракті

Держава почала відшкодування оплати контрактного навчання за 2024−2025 навчальний рік для дітей українських військових. Першими повідомлення про компенсацію в застосунку «Дія» отримають 1 000 студентів — цьогорічних випускників бакалаврату та магістратури.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Після отримання push-сповіщення в «Дії» зʼявиться сертифікат на компенсацію.

Необхідно перевірити свої дані, підтвердити їх за допомогою Дія. Підпису протягом 20 днів та очікувати результату.

Після ухвалення рішення кошти будуть перераховані безпосередньо до навчального закладу — зверніться до адміністрації, щоб оформити повернення.

Кому доступна компенсація

Скористатися послугою можуть громадяни України віком до 23 років, які навчаються на контракті у закладах фахової передвищої або вищої освіти та зареєстровані як студенти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Фінансова допомога надається дітям:

загиблих (померлих) захисників чи захисниць України;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

учасників бойових дій;

осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії;

постраждалих учасників Революції гідності.

Що потрібно для отримання сертифіката:

наявність верифікованого РНОКПП та ID-картки / біометричного закордонного паспорта в Дії;

інформація про вас в ЄДЕБО як про здобувача освіти й про статус дитини ветерана відповідної категорії;

навчання за контрактною формою у 2024/2025 навчальному році;

вік до 23 років на момент підтвердження згоди.

«Якщо ви ще не отримали оповіщення — зачекайте, розсилання відбувається поетапно», — зазначили у Дії.

Нагадаємо, заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький заявляв, що в українських ВНЗ зросте вартість навчання на контракті на спеціальностях, які не забезпечують ринок праці. Це стосується таких напрямків, як право, економіка, менеджмент, туризм, ресторанний бізнес, журналістика та стоматологія.

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