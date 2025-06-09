Діти військових отримають перші компенсації за навчання на контракті — Finance.ua

Діти військових отримають перші компенсації за навчання на контракті
Держава почала відшкодування оплати контрактного навчання за 2024−2025 навчальний рік для дітей українських військових. Першими повідомлення про компенсацію в застосунку «Дія» отримають 1 000 студентів — цьогорічних випускників бакалаврату та магістратури.
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
- Після отримання push-сповіщення в «Дії» зʼявиться сертифікат на компенсацію.
- Необхідно перевірити свої дані, підтвердити їх за допомогою Дія. Підпису протягом 20 днів та очікувати результату.
- Після ухвалення рішення кошти будуть перераховані безпосередньо до навчального закладу — зверніться до адміністрації, щоб оформити повернення.
Кому доступна компенсація
Скористатися послугою можуть громадяни України віком до 23 років, які навчаються на контракті у закладах фахової передвищої або вищої освіти та зареєстровані як студенти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).
Фінансова допомога надається дітям:
- загиблих (померлих) захисників чи захисниць України;
- осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- учасників бойових дій;
- осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
- осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії;
- постраждалих учасників Революції гідності.
Що потрібно для отримання сертифіката:
- наявність верифікованого РНОКПП та ID-картки / біометричного закордонного паспорта в Дії;
- інформація про вас в ЄДЕБО як про здобувача освіти й про статус дитини ветерана відповідної категорії;
- навчання за контрактною формою у 2024/2025 навчальному році;
- вік до 23 років на момент підтвердження згоди.
«Якщо ви ще не отримали оповіщення — зачекайте, розсилання відбувається поетапно», — зазначили у Дії.
Нагадаємо, заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький заявляв, що в українських ВНЗ зросте вартість навчання на контракті на спеціальностях, які не забезпечують ринок праці. Це стосується таких напрямків, як право, економіка, менеджмент, туризм, ресторанний бізнес, журналістика та стоматологія.
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