Чиновник пояснив, чому вартість навчання на контракті злетить (спеціальності) — Finance.ua

Чиновник пояснив, чому вартість навчання на контракті злетить (спеціальності) Сьогодні 13:33 — Особисті фінанси

Чиновник пояснив, чому вартість навчання на контракті злетить (спеціальності)

В українських ВНЗ зросте вартість навчання на контракті на спеціальностях, які не забезпечують ринок праці. Про це розповів заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький в інтервʼю Українському радіо, пише Обозреватель.

Це стосується таких напрямків, як право, економіка, менеджмент, туризм, ресторанний бізнес, журналістика та стоматологія.

З його слів, на ці спеціальності вступає забагато абітурієнтів, проте після навчання вони не не знаходять себе на ринку праці.

Чиновник також підкреслив, що весь контракт не буде недоступним, проте на визначені спеціальності буде зменшена кількість бюджетних місць, збільшена вартість навчання та підвищення балів вступного іспиту.

З його слів, є певна кількість спеціальностей, які називають кон’юнктурними. Туди вступає багато абітурієнтів, але після чотирьох років вони не знаходять себе на ринку праці.

Які спецальності

Це право, економіка, менеджмент, туризм, ресторанний бізнес, журналістика, навіть стоматологія.

Для того щоб вступити на такі спеціальності на контракт, потрібно мати 170 балів із двох предметів для отримання ґранту другого рівня.

Ми зменшуємо кількість державних місць на такі спеціальності та водночас збільшуємо ціну контракту. Це стосується саме тих спеціальностей, які не забезпечує ринок праці. Тому не думайте, що весь контракт має стати недоступним. Це не так", — сказав посадовець.

Раніше йшлося про те, що Законопроєктом Кабінету міністрів «Про професійну освіту» передбачено створення нової системи і скорочення типів закладів. Рішення має підтримати Верховна Рада.

«Замість 18 типів закладів професійної освіти з’явиться два. Це буде професійний коледж та навчальний центр. А здобувачі професійної освіти отримають статус студентів та курсантів», — повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, передбачається оновлений зміст та гнучка система реагування на потреби ринку праці. Модульна структура освітніх програм дасть можливість здобувати професійну кваліфікацію за короткостроковими програмами.

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