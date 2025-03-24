Реформа Освіти: замість 18 типів закладів професійної освіти буде два — Finance.ua

Реформа Освіти: замість 18 типів закладів професійної освіти буде два Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

Реформа Освіти: замість 18 типів закладів професійної освіти буде два

Законопроєктом Кабінету міністрів «Про професійну освіту» передбачено створення нової системи і скорочення типів закладів. Рішення має підтримати Верховна Рада.

Про це завив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Замість 18 типів закладів професійної освіти з’явиться два. Це буде професійний коледж та навчальний центр. А здобувачі професійної освіти отримають статус студентів та курсантів», — повідомив він.

За його словами, передбачається оновлений зміст та гнучка система реагування на потреби ринку праці. Модульна структура освітніх програм дасть можливість здобувати професійну кваліфікацію за короткостроковими програмами.

Також проєкт збільшує фінансову автономію та посилює взаємодію закладів професійної освіти з бізнесом. «Зокрема, через спільні інвестиційні проєкти. Даємо можливість самостійно управляти коштами, затверджувати штатні розписи та відходити від тарифної сітки», — додав Шмигаль.

Прем’єр висловив надію, що парламент підтримає цей проєкт закону.

Шмигаль також повідомив, що в Україні обладнали близько 100 майстерень профтехів. «Плануємо цього року оновити ще до сотні, на це в бюджеті передбачено більше 500 млн гривень», — розповів він.

Нагадаємо, у березні народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про реформу професійної освіти. Чинний закон «Про професійну (професійно-технічну) освіту» був ухвалений ще у 1998 році і, і на думку депутатів, зараз вже не відповідає потребам.

Депутати хочуть ввести терміни «професійна освіта» замість «професійно-технічна освіта», «студент» замість «учень», а також об’єднати 17 типів закладів професійно-технічної освіти, у тому числі ПТУ, в «професійний коледж».

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