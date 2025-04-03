Зарплати ректорів українських ВНЗ: хто заробив найбільше у 2024 році (інфографіка) — Finance.ua

Зарплати ректорів українських ВНЗ: хто заробив найбільше у 2024 році (інфографіка) Сьогодні 20:32

Зарплати ректорів українських ВНЗ: хто заробив найбільше у 2024 році (інфографіка), lpnu.ua

Колишній ректор Львівської політехніки Юрій Бобало задекларував 1,7 млн гривень зарплати за 2024 рік. Це найбільша річна зарплата серед ректорів двадцяти найпопулярніших вишів України.

«Слово і діло» проаналізувало декларації ректорів та склало рейтинг за рівнем зарплат.

Юрій Бобало був ректором НУ «Львівська політехніка» з 2007 року, у березні 2025-го було обрано нового керівника. За минулий рік Бобало заробив на основному місці роботи 1 млн 729,3 тисяч гривень. Зазначимо, що Львівська політехніка — другий за популярністю виш серед абітурієнтів.

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Анатолій Мельниченко, який з липня 2024 року є ректором Київської політехніки, задекларував 1 млн 657,3 тисяч гривень зарплати. Його виш на четвертому місці у рейтингу.

Зарплата ректора Національного університету біоресурсів та природокористування України (11 місце) Вадима Ткачука склала 1 млн 368,3 тисяч гривень. Він на посаді із червня.

Володимир Бугров, який є ректором третього за популярністю вишу — університету Шевченка — заробив у 2024 році 1 млн 244 тисячі гривень.

На першому місці за популярністю серед абітурієнтів зараз Львівський національний університет імені Франка. В.о. ректора Володимир Мельник задекларував 1 млн 236 тисяч гривень зарплати.

В.о. ректора столичного університету імені Грінченка Олександр Турунцев за рік отримав 1 млн 202 тисячі гривень. Його виш на 12-му місці у рейтингу.

Руслан Білоскурський, ректор університету імені Федьковича у Чернівцях (6 місце), задекларував 776,7 тисяч гривень зарплати. Він обіймає посаду з червня.

Ректор Державного торговельно-економічного університету у Києві Анатолій Мазаракі отримав у 2024 році 730,6 тисяч гривень. Його виш на п’ятому місці за популярністю серед абітурієнтів.

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В.о. ректора Прикарпатського національного університету в Івано-Франківську (8 місце) Ігор Цепенда заробив у 2024 році 715,3 тисяч гривень.

В.о. ректорки Київського авіаційного університету (колишній НАУ, 9 місце) Ксенія Семенова задекларувала 653,8 тисячі гривень зарплати.

Зарплата ректора Одеської юридичної академії Олега Тодощака склала 633,1 тисячі гривень, в.о. ректора Волинського національного університету Анатолія Цьося — 627,1 тисяч, ректора Дніпровського національного університету Сергія Оковитого — 615,2 тисяч, ректора університету імені Драгоманова Віктора Андрущенка — 560,5 тисяч. Ці виші у рейтингу популярності знаходяться на 20, 13, 18 та 14 місці відповідно.

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