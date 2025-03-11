Гарвардський університет призупинив найм викладачів через політику адміністрації Трампа — Finance.ua
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Гарвардський університет призупинив найм викладачів через політику адміністрації Трампа

Світ
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Гарвардський університет призупинив найм викладачів через політику адміністрації Трампа
Гарвардський університет призупинив найм викладачів через політику адміністрації Трампа
Адміністрація Гарвардського університету оголосила про тимчасове замороження найму персоналу та викладачів, пояснивши це «значною фінансовою невизначеністю», оскільки коледжі та університети стикаються з посиленою перевіркою федерального фінансування з боку адміністрації Дональда Трампа.
Про це пише Politico.
«Ця тимчасова пауза покликана зберегти нашу фінансову гнучкість, поки ми краще не зрозуміємо, якими будуть зміни у федеральній політиці та якого масштабу буде їхній вплив», — написали у зверненні до викладачів та співробітників президент Гарварду Алан Гарбер, проректор Джон Меннінг, виконавча віцепрезидентка Мередіт Вінік та фінансова директорка Ріту Калра.
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Рішення було ухвалене після того, як адміністрація Трампа у п’ятницю відкликала гранти та контракти на суму 400 мільйонів доларів у Колумбійського університету через неспроможність належним чином відреагувати на антисемітизм.
Гарвард також перебуває під перевіркою адміністрації Трампа через його реакцію на прояви антисемітизму після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Обидва університети стали об’єктами жорсткої критики з боку республіканців у Конгресі США за їхню політику щодо антивоєнних і пропалестинських протестів на кампусах.
Гарвард та Колумбія входять до переліку щонайменше 10 університетів, які федеральна цільова група з боротьби з антисемітизмом планує перевірити.
Замороження найму в Гарварді триватиме принаймні поточний семестр.
За матеріалами:
suspilne.media
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