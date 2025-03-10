США офіційно закривають 83% програм USAID — Finance.ua

США офіційно закривають 83% програм USAID Сьогодні 15:54 — Світ

США офіційно закривають 83% програм USAID

США після шести тижнів вивчення ухвалили рішення офіційно закрити 83% програм Агентства з міжнародного розвитку (USAID).

Про це у X написав державний секретар Марко Рубіо.

Він зазначив, що на 5200 контрактів, які зараз скасовано, витратили десятки мільярдів доларів способами, які не служили (а в деяких випадках навіть шкодили) основним національним інтересам Сполучених Штатів.

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18% програм, що залишилися (приблизно тисяча), додав Рубіо, тепер «ефективніше» керуватиметься Державним департаментом.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський запевняв , що Україна знайде можливість перекрити деякі витрати, зокрема на підтримку ветеранів, які фінансувалися Агентством з міжнародного розвитку (USAID).

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