Японське агентство хоче замінити USAID в деяких українських проєктах — Finance.ua

Японське агентство хоче замінити USAID в деяких українських проєктах Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

Японське агентство хоче замінити USAID в деяких українських проєктах

Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) розгляне можливість фінансування тих програм у сфері енергетики та інфраструктури в Україні, за які раніше відповідало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це заявив голова українського офісу JICA Хідекі Мацунага на V українсько-японському форумі.

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Мацунага розповів, що підходи USAID і JICA дещо відрізняються, тому буде непросто підхопити певні програми, які впроваджувало USAID, зокрема у правовій сфері, а також напряму фінансувати громадянське суспільство.

«Але ми хотіли б побачити, які прогалини виникли в енергетичному секторі, і спробувати максимально, наскільки можливо, їх заповнити. Звісно, у нас є певні бюджетні обмеження, але ми хотіли б робити більше. Безумовно, ми маємо серйозно подумати про енергетичну галузь та інфраструктуру, і ми будемо розглядати ці галузі», — підкреслив Мацунага.

Нагадаємо, адміністрація президента США у перші дні роботи призупинила фінансування міжнародної допомоги через агентство USAID — яке Трамп, за його словами, хоче ліквідувати.

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц не вважає, що відмова від закордонної гуманітарної допомоги призведе до того, що Штати поступляться Китаю та росії контролем на світовій арені.

Укрінформ За матеріалами:

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