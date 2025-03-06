Японське агентство хоче замінити USAID в деяких українських проєктах — Finance.ua

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Японське агентство хоче замінити USAID в деяких українських проєктах

Казна та Політика
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Японське агентство хоче замінити USAID в деяких українських проєктах
Японське агентство хоче замінити USAID в деяких українських проєктах
Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) розгляне можливість фінансування тих програм у сфері енергетики та інфраструктури в Україні, за які раніше відповідало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
Про це заявив голова українського офісу JICA Хідекі Мацунага на V українсько-японському форумі.
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Мацунага розповів, що підходи USAID і JICA дещо відрізняються, тому буде непросто підхопити певні програми, які впроваджувало USAID, зокрема у правовій сфері, а також напряму фінансувати громадянське суспільство.
«Але ми хотіли б побачити, які прогалини виникли в енергетичному секторі, і спробувати максимально, наскільки можливо, їх заповнити. Звісно, у нас є певні бюджетні обмеження, але ми хотіли б робити більше. Безумовно, ми маємо серйозно подумати про енергетичну галузь та інфраструктуру, і ми будемо розглядати ці галузі», — підкреслив Мацунага.
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Нагадаємо, адміністрація президента США у перші дні роботи призупинила фінансування міжнародної допомоги через агентство USAID — яке Трамп, за його словами, хоче ліквідувати.
Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц не вважає, що відмова від закордонної гуманітарної допомоги призведе до того, що Штати поступляться Китаю та росії контролем на світовій арені.
За матеріалами:
Укрінформ
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