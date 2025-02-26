У США суд зобов’язав адміністрацію Трампа оплатити рахунки іноземних підрядників USAID — Finance.ua
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У США суд зобов’язав адміністрацію Трампа оплатити рахунки іноземних підрядників USAID

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У США суд зобов’язав адміністрацію Трампа оплатити рахунки іноземних підрядників USAID
У США суд зобов’язав адміністрацію Трампа оплатити рахунки іноземних підрядників USAID
Суддя округу Колумбія зобов’язав адміністрацію президента США оплатити рахунки за роботу підрядників USAID, виконану до 13 лютого.
Про це повідомляє CBS News.
Окружний суддя США Амір Алі задовольнив клопотання про виконання його тимчасового обмежувального припису від 13 лютого, яким заборонив зупиняти фінансування іноземної допомоги, поки триває провадження у справі, порушеній групою компаній, некомерційних організацій та організацій, які надають допомогу іноземним державам.
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Згідно з новим рішенням, Держдеп і Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) мають до півночі 26 лютого оплатити всі рахунки за роботу, яка була виконана іноземними підрядниками Агентства до 13 лютого.
У своєму позові підрядники стверджують, що були позбавлені фінансування через указ президента США Дональда Трампа і подальшої директиви держсекретаря Марко Рубіо, згідно з якими іноземна допомога США була «заморожена» на 90 днів.
На екстрених судових слуханнях 25 лютого юрист Міністерства юстиції США не зміг пояснити, які кроки здійснює адміністрація Трампа для відновлення фінансування програм допомоги іноземним державам.
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Адвокат некомерційних організацій і бізнесу сказав, що від агентства не було вказівок щодо розморожування коштів іноземної допомоги. Він додав, що уряд все ще повинен виплатити заборгованість, навіть за контрактами, які були скасовані або зупинені за останні кілька днів.
У 2023 році USAID розпоряджалася бюджетом у понад 40 мільярдів доларів, і значна частина цих коштів була призначена американським організаціям, які виділяють кошти іноземним організаціям по всьому світу.
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Нагадаємо, 20 січня Дональд Трамп підписав указ про тимчасове зупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Це вплинуло на USAID — агенцію США з міжнародного розвитку, засновану у 1961 році.
Адміністрація США фактично призупинила діяльність USAID 3 лютого. За рішенням Трампа тимчасовим керівником цієї структури був призначений держсекретар США Марко Рубіо. Заходи щодо USAID вжили через подання американського підприємця Ілона Маска.
За матеріалами:
suspilne.media
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