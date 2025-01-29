Що USAID фінансує в Україні — Finance.ua

Що USAID фінансує в Україні Сьогодні 17:21 — Казна та Політика

Що USAID фінансує в Україні

Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) у 2024 році виділила Україні майже втричі менше коштів, ніж у 2023-му — 5,4 млрд проти 16 млрд доларів. Основна частина фінансування була спрямована на економічний розвиток країни.

Про це пише «Слово і діло».

Україна під час повномасштабної війни є найбільшим отримувачем допомоги від USAID. Але зараз витрати на всі проєкти зупинено через рішення Державного департаменту США заморозити фінансування майже всієї зовнішньої допомоги.

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У 2021 році USAID витратила на допомогу Україні лише 0,2 млрд доларів. Під час повномасштабної війни обсяг фінансування значно зріс: 2022 рік — 9 млрд доларів, 2023 рік — 16 млрд доларів, 2024 рік — 5,4 млрд доларів. Україна останні три роки була найбільшим одержувачем допомоги.

Інфографіка: «Слово і діло»

Кошти USAID переважно витрачаються на економічний розвиток країни. У 2022 році на це виділили 8,6 млрд доларів, у 2023 році — 14,6 млрд доларів, у 2024 році — 4,3 млрд доларів.

Є також адміністративні витрати на функціонування самої програми: 2022 рік — 23,9 млн доларів, 2023 рік — 30,6 млн, 2024 рік — 53,3 млн доларів.

У 2022 році кошти USAID також витрачали на:

гуманітарну допомогу — 205,1 млн доларів;

демократію, права людини та урядування — 132,4 млн;

охорону здоров’я — 24,4 млн;

мир та безпеку — 16 млн;

освіту — мільйон доларів.

У 2023 році на гуманітарну допомогу виділили:

1,1 млрд доларів, на демократію;

права людини та урядування — 196,8 млн;

на мир та безпеку — 66,8 млн;

на охорону здоров’я — 43,4 млн.

Минулого року витрати USAID:

на гуманітарну допомогу Україні становили 637 млн доларів;

на демократію, права людини та урядування — 286,1 млн;

на охорону здоров’я — 57,2 млн;

на мир та безпеку — 22 млн;

на освіту та соціальні послуги — 20 млн.

Зазначимо, що перед повномасштабною війною найбільше коштів USAID виділяла на сферу демократії та прав людини.

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