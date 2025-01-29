Що USAID фінансує в Україні — Finance.ua

Що USAID фінансує в Україні
Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) у 2024 році виділила Україні майже втричі менше коштів, ніж у 2023-му — 5,4 млрд проти 16 млрд доларів. Основна частина фінансування була спрямована на економічний розвиток країни.
Про це пише «Слово і діло».
Україна під час повномасштабної війни є найбільшим отримувачем допомоги від USAID. Але зараз витрати на всі проєкти зупинено через рішення Державного департаменту США заморозити фінансування майже всієї зовнішньої допомоги.
У 2021 році USAID витратила на допомогу Україні лише 0,2 млрд доларів. Під час повномасштабної війни обсяг фінансування значно зріс: 2022 рік — 9 млрд доларів, 2023 рік — 16 млрд доларів, 2024 рік — 5,4 млрд доларів. Україна останні три роки була найбільшим одержувачем допомоги.
Кошти USAID переважно витрачаються на економічний розвиток країни. У 2022 році на це виділили 8,6 млрд доларів, у 2023 році — 14,6 млрд доларів, у 2024 році — 4,3 млрд доларів.
Є також адміністративні витрати на функціонування самої програми: 2022 рік — 23,9 млн доларів, 2023 рік — 30,6 млн, 2024 рік — 53,3 млн доларів.
Читайте також
У 2022 році кошти USAID також витрачали на:
- гуманітарну допомогу — 205,1 млн доларів;
- демократію, права людини та урядування — 132,4 млн;
- охорону здоров’я — 24,4 млн;
- мир та безпеку — 16 млн;
- освіту — мільйон доларів.
У 2023 році на гуманітарну допомогу виділили:
- 1,1 млрд доларів, на демократію;
- права людини та урядування — 196,8 млн;
- на мир та безпеку — 66,8 млн;
- на охорону здоров’я — 43,4 млн.
Минулого року витрати USAID:
- на гуманітарну допомогу Україні становили 637 млн доларів;
- на демократію, права людини та урядування — 286,1 млн;
- на охорону здоров’я — 57,2 млн;
- на мир та безпеку — 22 млн;
- на освіту та соціальні послуги — 20 млн.
Зазначимо, що перед повномасштабною війною найбільше коштів USAID виділяла на сферу демократії та прав людини.
Поділитися новиною