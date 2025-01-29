Призупинення фінансування USAID: на частину програм виділять кошти з бюджету — Finance.ua

Призупинення фінансування USAID: на частину програм виділять кошти з бюджету Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Призупинення фінансування USAID: на частину програм виділять кошти з бюджету

Президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки USAID, які наразі призупинені на 90 днів, і пообіцяв, що частину з них профінансують державним коштом.

За словами президента, віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба та інші урядовці з’ясовують, які саме програми зараз у дефіциті, оскільки майже всі вони проходили не через уряд, а безпосередньо через громади та різні організації.

Зеленський пообіцяв визначити, які з них критичні й потребують «рішень уже зараз». Частину такого фінансування він пообіцяв забезпечити завдяки державним фінансам, частину — обговорити з європейцями та американцями.

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«Це стосується багатьох сфер — від зв’язку, цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови. Звісно, деталі програм не були державною справою, але урядовці представлять мені все те, що є пріоритетним, що стосується українських дітей передусім, наших ветеранів, програм захисту нашої інфраструктури, — пріоритетні речі ми обов’язково підтримаємо», — наголосив Зеленський.

В Офісі президента також заявили, що мають намір розпочати «предметні консультації» з американськими партнерами для продовження фінансування проєктів гуманітарного напряму.

Як зауважила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, те, що USAID зупинило фінансування всіх програм і проєктів в Україні, — неочікувана та неприємна новина як для влади, так і для громадського сектору, однак це не перше й не останнє випробування, яке Україна має здолати.

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«Я опікуюсь гуманітарним реагуванням, і пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити. Але я впевнена, що на гуманітарному напрямку ми все стабілізуємо», — переконана Верещук.

«Найближчим часом почнемо предметні консультації з нашими американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування в Україні», — додала вона.

До стабілізації ситуації посадовиця закликала проєктні команди зберегти людей і напрацювання.

Довідка Finance.ua:

український офіс Агентства США з міжнародного розвитку отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування;

фінансування проєктів припинили після розпорядження Державного департаменту США про зупинку програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.

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