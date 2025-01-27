У Мінсоцполітики прокоментували, як призупинка допомоги США вплинула на проєкти соціальної політики — Finance.ua
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У Мінсоцполітики прокоментували, як призупинка допомоги США вплинула на проєкти соціальної політики

Казна та Політика
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У Мінсоцполітики прокоментували, як призупинка допомоги США вплинула на проєкти соціальної політики
У Мінсоцполітики прокоментували, як призупинка допомоги США вплинула на проєкти соціальної політики
Розпорядження президента США Дональда Трампа про припинення іноземної допомоги США на 90 днів поки не дуже вплинуло на соціальну політику України.
Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час брифінгу.
«Поки не дуже [вплинула], тому що в нас є велика кількість домовленостей з партнерами з Європи, зокрема з Великою Британією, зі Світовим банком, де системно надається підтримка. Ну і ця зупинка, вона не стосується великих проектів, які заходять в бюджет, вона стосується підтримки громадського сектору», — зазначила Жолнович.
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Також, за словами міністерки, хоч деякі проекти фінансуються США, втім підтримка інших партнерів компенсує запроваджені обмеження.
«По-перше, ми тільки зʼясовуємо, щодо яких підрядників умовно буде зупинене фінансування, бо воно тільки припинене. Поки не критично», — підсумувала міністерка.
Нагадаємо, американські дипломати просять, щоб наказ держсекретаря США Марка Рубіо про припинення допомоги іноземним країнам не стосувався України.
За матеріалами:
УНН
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