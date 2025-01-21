Трамп призупинив іноземну допомогу США на 90 днів для проведення перевірок — Finance.ua

Трамп призупинив іноземну допомогу США на 90 днів для проведення перевірок Сьогодні 10:01 — Світ

Трамп призупинив іноземну допомогу США на 90 днів для проведення перевірок

Президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Про це пише АР.

В указі Трампа йдеться про те, що «індустрія іноземної допомоги та бюрократія не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям» і «служать дестабілізації світу в усьому світі шляхом просування ідей в іноземних країнах, які прямо протилежні гармонійним та стабільним відносинам усередині країн та між ними «.

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Трамп заявив, що «ніяка подальша іноземна допомога не повинна виділятися таким чином, що не відповідає зовнішній політиці президента Сполучених Штатів».

Раніше новопризначений державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що «кожен долар, який ми витрачаємо, кожна програма, яку ми фінансуємо, і кожна політика, яку ми проводимо, повинні бути виправдані відповіддю на три простих запитання: «Чи робить це Америку безпечнішою? Чи робить це Америку сильнішою? Чи робить це Америку більш процвітаючою?».

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«Не зовсім зрозуміло, як на допомогу вплине указ, оскільки фінансування багатьох програм вже було виділено Конгресом і має бути витраченим, якщо не витрачено», — коментує указ АР.

Як відзначає агенція, Трамп довгий час виступав проти іноземної допомоги, незважаючи на те, що така допомога зазвичай становить близько 1% федерального бюджету, за винятком надзвичайних обставин, таких як надання Україні зброї на мільярди доларів. Трамп критично ставився до обсягу допомоги, наданої Україні для зміцнення її обороноздатності проти російського вторгнення.

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Останній офіційний звіт про зовнішню допомогу за часів адміністрації Байдена датується серединою грудня та 2023 бюджетним роком. Він показує, що 68 мільярдів доларів було виділено на програми за кордоном, які варіюються від ліквідації наслідків стихійних лих до охорони здоров’я та продемократичних ініціатив у 204 країнах і регіонах.

Деякі з найбільших одержувачів американської допомоги — Ізраїль (3,3 млрд доларів на рік), Єгипет (1,5 млрд доларів на рік) і Йорданія (1,7 млрд доларів на рік) — навряд чи побачать різкі скорочення, оскільки ці суми включені в довгострокові пакети, які датуються десятиліттями і в деяких випадках регулюються договірними зобов’язаннями, пише АР.

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Зауважимо, Дональд Трамп припустив, що коли він вступить на посаду, Україна, ймовірно, не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації Білого дому.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна має достатньо грошей, щоб чинити опір російським загарбникам принаймні до середини 2025 року, якщо Трамп припинить фінансову допомогу Києву.

За словами міністра, можливе припинення допомоги є серйозним викликом для обороноздатності України, але не неминучим колапсом.

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