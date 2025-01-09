Трамп назвав новий термін закінчення війни в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трамп назвав новий термін закінчення війни в Україні

111
Трамп назвав новий термін закінчення війни в Україні
Трамп назвав новий термін закінчення війни в Україні
Новообраний американський президент Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, сподівається зупинити війну в Україні за пів року.
Про це Трамп заявив під час пресконференції в Мар-а-Лаго у Флориді.
«Сподіваюся, що вдасться впродовж цього терміну», — сказав Трамп щодо зупинення війни рф проти України за 6 місяців. Також він вчергове звинуватив у війні в Україні Джо Байдена та його адміністрацію «У війні в Україні винен Байден. Його адміністрація спровокувала війну своєю некомпетентністю», — сказав Трамп. За його словами, США не демонструють силу і це дозволило кремлю вчинити агресію.
Читайте також
«Ми знаємо, що робимо, і все це закінчиться. У нас велика армія», — додав Трамп.
Також він заявив, що розуміє росію, яка проти вступу України до НАТО. Він назвав можливість вступу України до Альянсу «значною частиною проблеми для росії протягом багатьох років».
«Байден сказав, мовляв, українці мають отримати можливість приєднатися до НАТО, тож в росії дехто з’являється на порозі. Тому я можу зрозуміти їхні почуття щодо цього», — сказав Трамп.
На думку Трампа, Байден порушив «угоду» щодо питання України в НАТО.
«Вони мали угоду, яка б задовольнила Україну і всіх інших, але Байден сказав: «Ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО», — заявив він.

Довідка Finance.ua:

  • Дональд Трамп, який невдовзі стане президентом США, заявив, що адміністрація чинного лідера країни Джо Байдена не мала на меті повалити режим очільника рф путіна.
За матеріалами:
ТСН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.