У США за порушення санкцій конфіскували нерухомість російського олігарха — Finance.ua

У США за порушення санкцій конфіскували нерухомість російського олігарха Сьогодні 10:44 — Фондовий ринок

У США за порушення санкцій конфіскували нерухомість російського олігарха

Міністерство юстиції США заявило про конфіскацію у Маямі нерухомості, яка належить російському олігарху Віктору Перевалову, за порушення американських санкцій проти рф.

Про це повідомив Мін’юст США.

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«Міністерство юстиції оголосило, що відповідно до заочного рішення суду та остаточного розпорядження про конфіскацію, винесеного 7 січня, воно забезпечило конфіскацію двох розкішних квартир у Майамі, які обслуговувалися та здавались в оренду в порушення санкцій США проти росіянина Віктора Перевалова», — зауважили у міністерстві.

Конфіскована власність має загальну вартість приблизно 1,8 млн доларів США.

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Зазначається, що 26 січня 2018 року Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадив санкції проти російського олігарха Віктора Перевалова та інших після російського вторгнення в Крим.

Перевалов є співзасновником російської будівельної компанії «ВАД», яка займалася будівництвом траси «Таврида» в тимчасово окупованому росією Криму.

Укрінформ За матеріалами:

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