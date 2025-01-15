Трамп анонсував створення зовнішньої податкової служби США для збору коштів з іноземних джерел — Finance.ua

Трамп анонсував створення зовнішньої податкової служби США для збору коштів з іноземних джерел Сьогодні 11:30 — Світ

Трамп анонсував створення зовнішньої податкової служби США для збору коштів з іноземних джерел

Обраний президент США Дональд Трамп анонсував створення 20 січня зовнішньої податкової служби країни для збору тарифів, мит і доходів з іноземних джерел.

For far too long, we have relied on taxing our Great People using the Internal Revenue Service (IRS). Through soft and pathetically weak Trade agreements, the American Economy has delivered growth and prosperity to the World, while taxing ourselves. It is time for that to change.… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 14, 2025

«Сьогодні я оголошую, що створю зовнішню податкову службу для збору наших тарифів, мит і всіх доходів, які надходять з іноземних джерел. Ми почнемо стягувати плату з тих, хто заробляє на нас за допомогою торгівлі, і вони почнуть платити, нарешті, свою справедливу частку. 20 січня 2025 року стане датою народження податкової служби США. Зробимо Америку знову великою!» — написав він у соцмережі Truth Social.

Він зазначив, що «занадто довго ми покладалися на оподаткування наших великих людей за допомогою податкової служби США (IRS). Завдяки м’яким і жалюгідним торговельним угодам американська економіка забезпечила зростання і процвітання світу, водночас оподатковуючи себе».

«Настав час це змінити», — наголосив він.

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