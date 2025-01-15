Трамп анонсував створення зовнішньої податкової служби США для збору коштів з іноземних джерел — Finance.ua
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Трамп анонсував створення зовнішньої податкової служби США для збору коштів з іноземних джерел

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Трамп анонсував створення зовнішньої податкової служби США для збору коштів з іноземних джерел
Трамп анонсував створення зовнішньої податкової служби США для збору коштів з іноземних джерел
Обраний президент США Дональд Трамп анонсував створення 20 січня зовнішньої податкової служби країни для збору тарифів, мит і доходів з іноземних джерел.
«Сьогодні я оголошую, що створю зовнішню податкову службу для збору наших тарифів, мит і всіх доходів, які надходять з іноземних джерел. Ми почнемо стягувати плату з тих, хто заробляє на нас за допомогою торгівлі, і вони почнуть платити, нарешті, свою справедливу частку. 20 січня 2025 року стане датою народження податкової служби США. Зробимо Америку знову великою!» — написав він у соцмережі Truth Social.
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Він зазначив, що «занадто довго ми покладалися на оподаткування наших великих людей за допомогою податкової служби США (IRS). Завдяки м’яким і жалюгідним торговельним угодам американська економіка забезпечила зростання і процвітання світу, водночас оподатковуючи себе».
«Настав час це змінити», — наголосив він.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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