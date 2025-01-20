Трамп запустив власну криптовалюту — Finance.ua
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Трамп запустив власну криптовалюту

Криптовалюта
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Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп представив свій офіційний мемкоїн на базі блокчейну Solana під назвою $TRUMP.
Про це Трамп повідомив на своїй сторінці у Twitter та Truth Social.
«Мій новий офіційний мемкоїн вже тут! Час святкувати все, за що ми стоїмо: перемогу!» — написав Трамп у своєму дописі.

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Згідно з даними DexScreener, на піку $TRUMP зріс у ціні до 23,03 долара, з ринковою капіталізацією, оціненою на рівні 4,28 мільярда доларів. Також повідомляється, що в обігу наразі перебувають лише 200 мільйонів токенів із загальним обсягом пропозиції в 1 мільярд. 80% монет заблоковані й будуть поступово випускатися протягом трьох років.
Раніше стало відомо, у рамках передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв перетворити США на «криптостолицю світу».
За матеріалами:
Novyny.live
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