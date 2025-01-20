Трамп запустив власну криптовалюту — Finance.ua

Трамп запустив власну криптовалюту Сьогодні 10:31 — Криптовалюта

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп представив свій офіційний мемкоїн на базі блокчейну Solana під назвою $TRUMP.

Про це Трамп повідомив на своїй сторінці у Twitter та Truth Social.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025

«Мій новий офіційний мемкоїн вже тут! Час святкувати все, за що ми стоїмо: перемогу!» — написав Трамп у своєму дописі.

Згідно з даними DexScreener, на піку $TRUMP зріс у ціні до 23,03 долара, з ринковою капіталізацією, оціненою на рівні 4,28 мільярда доларів. Також повідомляється, що в обігу наразі перебувають лише 200 мільйонів токенів із загальним обсягом пропозиції в 1 мільярд. 80% монет заблоковані й будуть поступово випускатися протягом трьох років.

Раніше стало відомо, у рамках передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв перетворити США на «криптостолицю світу».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.