Призупинення допомоги США іншим країнам на 90 днів: чи стосується указ України — Finance.ua

Призупинення допомоги США іншим країнам на 90 днів: чи стосується указ України Сьогодні 16:01 — Казна та Політика

Призупинення допомоги США іншим країнам на 90 днів: чи стосується указ України

Підписаний президентом США Трампом указ про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів не стосується військової допомоги Україні.

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити виділення всієї американської зовнішньої допомоги на 90 днів.

Читайте також Перші укази Трампа на посаді президента

У Центрі протидії дезінформації при РНБО кажуть, що насправді указ Трампа стосується міжнародної допомоги в межах «програм розвитку», що стосуються діяльності агентств ООН, миротворчих ініціатив, програм підтримки біженців тощо.

Україна ж отримує допомогу від США в межах програм Presidential Drawdown (PDA), Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) та Foreign Military Financing (FMF).

«Указ президента США цих програм не стосується», — наголосили в ЦПД.

Читайте також Метали дорожчають на тлі повідомлень, що Трамп відкладає запровадження мит у США

У Defence Express також пояснюють , що йдеться не про всі види допомоги.

указі під назвою «Оцінка та переорганізація зовнішньої допомоги США» зазначено, що всі державні департаменти та агентства, які відповідають за програми допомоги США з розвитку (development assistance, — оригінал англійською), мають призупинити нові зобов’язання та виплати на 90 днів.

Видання зазначає, що програми допомоги США з розвитку — це окремий вид допомоги, який стосується підтримки економічного, соціального та політичного розвитку держав та суспільства. У американській урядовій термінології допомога Україні озброєнням проходила як допомога у сфері безпеки (security assistance, — оригінал англійською).

Читайте також Трамп запустив власну криптовалюту

«Тобто формально саме на військову допомогу для України указ Трампа не впливає. Але цілком може зачепити будь-які інші види допомоги. Зокрема, ту, яку отримує Україна через USAID, зокрема й на відновлення пошкодженої інфраструктури», — зазначають у Defence Express.

hromadske За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.