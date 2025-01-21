Перші укази Трампа на посаді президента — Finance.ua

Перші укази Трампа на посаді президента Сьогодні 10:32 — Світ

Перші укази Трампа на посаді президента

Президент США Дональд Трамп підписав низку указів у перший день роботи на посаді.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Президент доручив Генеральному прокурору не вживати жодних дій щодо заборони TikTok протягом 75 днів, щоб дати адміністрації Трампа можливість визначити, як захистити національну безпеку і при цьому уникнути раптового закриття комунікаційної платформи, що використовується мільйонами.

Президент вирішив скасувати чи переглянути майже 80 рішень свого попередника — Джо Байдена. Серед яких і нормативи щодо забруднення від вихлопних труб легкових автомобілів і вантажівок. Також Трамп скасував указ від 2023 року, підписаний Джо Байденом, який мав на меті зменшити ризики, які штучний інтелект створює для споживачів, працівників та національної безпеки.

Також скасоване розпорядження Байдена про виключення Куби зі списку держав-спонсорів тероризму. Водночас Трампом скасовані санкції, запроваджені адміністрацією Байдена проти ультраправих груп ізраїльських поселенців та окремих осіб за вчинення насильства проти палестинців на окупованому Західному березі річки Йордан.

Крім того, Трампом скасований указ від 2021 року, підписаний Байденом, який мав на меті забезпечити, щоб половина всіх нових автомобілів, які продаватимуться у 2030 році, були електричними.

Трамп постановив помʼякшити покарання 14 особам, засудженим за злочини, повʼязані з подіями, що відбулися у Капітолії 6 січня 2021 року, а також надати повне, остаточне та безумовне помилування всім іншим особам, засудженим за злочини, повʼязані з подіями, що сталися у Капітолії або поблизу у цей день 2021 року.

Президент ввів надзвичайний стан на південному кордоні Сполучених Штатів. За його словами, кордон захоплений картелями, злочинними угрупованнями, відомими терористами, торговцями людьми, контрабандистами, які завдають шкоди американцям. Він наголосив, що зобовʼязаний забезпечити, щоб незаконний вʼїзд іноземців до США через південний кордон був негайно та повністю припинений.

Своїм указом він ввів надзвичайний стан у енергетиці, Трамп наголосив, що цілісність та розширення енергетичної інфраструктури США є невідкладним пріоритетом для захисту національної та економічної безпеки країни.

Трамп підписав укази про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), а також про вихід з Паризької кліматичної угоди.

Cвоїм указом Трамп запропонував Сенату своїх кандидатів на посади міністрів, а також очільників держслужб. Згідно з одним із рішень, у США створюється новий Департамент урядової ефективності. Ініціатива скорочено називається DOGE.

Окрім того, Трамп підписав указ про припинення роботи з дому для федеральних службовців. Згідно з документом, керівники всіх департаментів та відомств виконавчої гілки влади повинні якнайшвидше вжити всіх необхідних заходів для «припинення дистанційної роботи» та «вимагати від працівників повернутися до роботи на своїх робочих місцях на умовах повного робочого дня». При цьому керівникам департаментів та відомств дозволено зробити винятки з цього правила, які вони вважатимуть за необхідне.

указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Трамп також підписав на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

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