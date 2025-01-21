Метали дорожчають на тлі повідомлень, що Трамп відкладає запровадження мит у США — Finance.ua

Метали дорожчають на тлі повідомлень, що Трамп відкладає запровадження мит у США Сьогодні 12:37

Метали дорожчають на тлі повідомлень, що Трамп відкладає запровадження мит у США

Ціна на мідь піднялася на 0,9% у день інавгурації Дональда Трампа, тоді як вартість золота також зросла після заяв про те, що новий президент США не планує негайно вводити жорсткі тарифи.

Про це Bloomberg.

Слабший долар сприяє здешевленню металів у валютному еквіваленті інших країн. Премії на золото та мідь на нью-йоркській біржі Comex також впали, що стримало тенденцію різкого зростання цін на метали в США, яка перевищувала рівень інших світових індикаторів через ризик введення тарифів.

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Крім того, інвестори уважно стежать за зростанням геополітичної напруженості, що виникла після того, як Трамп перед своєю інавгурацією висловив критику на адресу деяких традиційних союзників, таких як Канада, Мексика та країни Європи. Така ситуація може збільшити привабливість золота як безпечного активу, але водночас може сприяти зміцненню долара США, що створює перешкоди для зростання цін.

Вартість спотового золота піднялася на 0,2%, досягнувши позначки $2 708,21 за унцію. Водночас срібло і платина також показали зростання, тоді як паладій зазнав зниження. На Лондонській біржі металів мідь завершила торги на рівні $9 275 за метричну тонну. Інші метали промислового сектору також продемонстрували зростання цін.

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