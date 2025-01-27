Дипломати просять зробити для України виняток в указі про припинення допомоги від США — FT Сьогодні 11:44 — Казна та Політика

Дипломати просять зробити для України виняток в указі про припинення допомоги від США — FT

Американські дипломати просять, щоб наказ держсекретаря США Марка Рубіо про припинення допомоги іноземним країнам не стосувався України.

Про це пише Financial Times із посиланням на високопоставлених дипломатів Бюро європейських і євразійських справ у Держдепартаменті.

Видання стверджує, що наказ Рубіо про припинення допомоги мав стосуватися підтримки соціальної інфраструктури та економічного розвитку в Україні через організацію Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні.

Журналісти дізналися, що USAID в Україні наказали «негайно припинити роботу за контрактом/завданням USAID Україна». Однак дипломати Держдепу попросили Рубіо надати повний виняток українській організації USAID в його директиві, посилаючись на «міркування національної безпеки».

Після цього в USAID Україні тимчасово призупинили видачу приписів про зупинення робіт, поки у Держдепі розглядають запит на виняток для них.

Програмний директор однієї неурядової організації з Києва, із яким поговорило FT, заявив, що заморожування фінансування може стати «катастрофою» для його організації та України.

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не стосується військової допомоги Україні. Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити виділення всієї американської зовнішньої допомоги на 90 днів. Програми допомоги спершу перевірять на відповідність політиці Трампа. Ще тоді у Центрі протидії дезінформації при РНБО пояснювали , що цеУкраїні.

Низка ЗМІ повідомила про те, що після указу Трампа державний департамент США видав наказ про «припинення роботи» для всієї наявної іноземної допомоги та призупинив нову — зокрема, це торкнеться і деяких гуманітарних проєктів для України.

Так, New York Times з’ясував , що в Міністерстві внутрішньої безпеки наказали призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в США. Видання підтвердило, що це стосується і U4U, якою станом на вересень 2023 року скористалися понад 150 тисяч українців.

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Водночас Politico писало, що нове розпорядження, «схоже, включає військову підтримку для України». У Пентагоні журналісту Остапу Яришу пояснили , що указ військової підтримки не стосується.

працюють без змін. Водночас журналіст з посиланням на співрозмовників зазначив , що в указі може йтися про програму FMF (міжнародне військове фінансування). Торік Конгрес США заклав на неї 1,6 млрд доларів, і ці кошти витратили ще в травні. А от дві основні програми — PDA та USAI, — за якими Україна отримує військову допомогу,

Зрештою, президент України Володимир Зеленський спростував зупинку військової допомоги, заявивши, що Україна отримує її і надалі.

hromadske За матеріалами:

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