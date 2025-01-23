Каллас відповіла на критику Трампа: ЄС надав Україні допомогу на €134 мільярди і є найбільшим донором — Finance.ua
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Каллас відповіла на критику Трампа: ЄС надав Україні допомогу на €134 мільярди і є найбільшим донором

Казна та Політика
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Каллас відповіла на критику Трампа: ЄС надав Україні допомогу на €134 мільярди і є найбільшим донором
Каллас відповіла на критику Трампа: ЄС надав Україні допомогу на €134 мільярди і є найбільшим донором
Європейський Союз є найбільшим міжнародним донором України, надавши Києву допомоги на понад 134 млрд євро.
Про це в інтерв’ю Reuters заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас.
«За моїми підрахунками, ми передали Україні (допомоги. — Ред.) на понад 134 мільярди євро. Це робить нас найбільшим міжнародним донором», — сказала вона.
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У вівторок президент США Дональд Трамп висловив думку, що Європа повинна платити більше, допомагаючи Україні.
Також Каллас вважає важливим, щоб Європа брала участь щоразу, коли відбуватимуться переговори щодо припинення війни.
«Які б не були переговори чи домовленості між росією та Україною, це також стосується Європи. Тому „нічого про Європу без Європи“ тут теж головне», — сказала вона.
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Серед іншого, топдипломатка ЄС висловила певний оптимізм щодо того, що ЄС дійде згоди на продовження санкцій проти росії до того, як мине дедлайн наприкінці цього місяця.
«Я не бачу причин для послаблення або зняття санкцій (проти росії. — Ред.) зараз. Чому я оптимістична, так це тому, що ми завжди врешті-решт досягали єдності і зберігаємо єдність по сей день. Тому я впевнена, що ми впораємося і цього разу», — сказала вона.
Угорщина поки що відмовляється підтримати продовження санкцій проти москви, стверджуючи, що ЄС повинен спочатку проконсультуватися з адміністрацією Трампа щодо майбутнього цих санкцій.
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Також Каллас розповіла, що європейські чиновники нині розглядають, що ще можна зробити із російськими активами, замороженими всередині ЄС.
Зараз блок використовує прибутки від активів для допомоги Україні, але не використовував самі активи.
За матеріалами:
Укрінформ
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