Євросоюз надасть Україні €35 млрд фінансової допомоги — Finance.ua

Євросоюз надасть Україні €35 млрд фінансової допомоги
У 2025 році Європейський Союз (ЄС) надасть Україні 35 млрд євро фінансової допомоги в рамках ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.
Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії та єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс на платформі Х.
Great to meet with @Svyrydenko_Y, Ukraine’s First Deputy PM, at #Davos2025. We discussed enlargement and steps to bring 🇺🇦 closer to the 🇪🇺EU’s Single Market. The EU is delivering financial support through the G7 ERA loan initiative and the Ukraine Facility, with €35bn for 2025. pic.twitter.com/iHQpg6kl1I— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) January 22, 2025
«ЄС надає фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility в обсязі 35 млрд євро на 2025 рік», — написав Домбровскіс.
Він також зазначив, що під час свого перебування у Давосі зустрівся з першою віцепрем’єркою України Юлією Свириденко. Вони обговорили кроки, котрі спрямовані на наближення України до єдиного ринку ЄС.
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Від початку повномасштабного вторгнення Євросоюз намагається всебічно підтримувати Україну та виділив для цього щонайменше 122 мільярди євро. З них:
- 60 млрд євро у вигляді фінансової, бюджетної підтримки та гуманітарної допомоги;
- 45,5 млрд євро на військову допомогу в рамках Європейського фонду миру та державами-членами індивідуально;
- 1,5 млрд євро із заморожених російських активів, які виділили на укладання оборонних договорів з різними країнами.
20 грудня 2024 року президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що У 2025 році Європейський Союз виділить Україні понад 30 млрд євро, що дозволить майже повністю покрити прогалину в українському фінансуванні.
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