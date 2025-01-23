Євросоюз надасть Україні €35 млрд фінансової допомоги — Finance.ua
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Євросоюз надасть Україні €35 млрд фінансової допомоги

Казна та Політика
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Євросоюз надасть Україні €35 млрд фінансової допомоги
Євросоюз надасть Україні €35 млрд фінансової допомоги
У 2025 році Європейський Союз (ЄС) надасть Україні 35 млрд євро фінансової допомоги в рамках ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.
Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії та єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс на платформі Х.
«ЄС надає фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility в обсязі 35 млрд євро на 2025 рік», — написав Домбровскіс.
Він також зазначив, що під час свого перебування у Давосі зустрівся з першою віцепрем’єркою України Юлією Свириденко. Вони обговорили кроки, котрі спрямовані на наближення України до єдиного ринку ЄС.
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Від початку повномасштабного вторгнення Євросоюз намагається всебічно підтримувати Україну та виділив для цього щонайменше 122 мільярди євро. З них:
  • 60 млрд євро у вигляді фінансової, бюджетної підтримки та гуманітарної допомоги;
  • 45,5 млрд євро на військову допомогу в рамках Європейського фонду миру та державами-членами індивідуально;
  • 1,5 млрд євро із заморожених російських активів, які виділили на укладання оборонних договорів з різними країнами.
20 грудня 2024 року президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що У 2025 році Європейський Союз виділить Україні понад 30 млрд євро, що дозволить майже повністю покрити прогалину в українському фінансуванні.
За матеріалами:
suspilne.media
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