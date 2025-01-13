Україна та ЄС: найбільше допомоги у 2024 році надійшло від ЄС — Finance.ua

Україна та ЄС: найбільше допомоги у 2024 році надійшло від ЄС Сьогодні 21:33

Україна та ЄС: найбільше допомоги у 2024 році надійшло від ЄС

2024 рік ознаменувався значними зрушеннями у співпраці України з ЄС.

Так 25 червня відбулась перша міжурядова конференція Україна-ЄС на рівні міністрів, яка розпочала офіційний старт перемовин з ЄС про членство. У 2024 році вже відбулись 12 скринінгів за окремими розділами, результатом яких є узгоджений перелік законодавства, яке потребує адаптації.

Також було завершено підготовку до відкриття переговорного Кластеру 1 «Основи процесу вступу до ЄС» та розпочато скринінг по Кластеру 2 «Внутрішній ринок».

Очікується, що на початку 2025 року саме ці два кластери буде відкрито першими для початку фактичних переговорів України щодо вступу до ЄС.

Міжнародна підтримка: Україні важливо вчасно виконувати зобов’язання

2024 рік почався з недостатньої міжнародної підтримки. Затримка у військовій та фінансовій підтримці від США призвела до потреби перерозподілити видатки уряду, щоб фінансувати оборону, але цих зусиль було недостатньо. Це негативно позначилось на ситуації на фронті. Лише весною продовжилась військова допомога США, а фінансова допомога від Штатів надійшла лише влітку.

Найбільше допомоги у 2024 році надійшло від ЄС — 16,2 млрд євро (еквів. 17,3 млрд дол. США). На 2024- 2027 роки бюджетна підтримка від ЄС передусім надається за інструментом Ukraine Facility, загальна сума якого становить 50 млрд євро: 38,3 млрд євро бюджетної підтримки (кредити та гранти), майже 7 млрд євро за інвестиційною складовою.

Бюджетну підтримку Україна отримує відповідно до індикаторів, схвалених урядом в Плані України.

У 2024 році всі індикатори було виконано, хоча один невчасно, що призвело до затримки у наданні траншу позики. При цьому будь-яке невчасне надання допомоги загрожує затримкою фінансування оборонних закупівель та військового забезпечення.

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