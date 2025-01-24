У Пентагоні підтвердили, що указ про зупинення міжнародної підтримки не стосується військової допомоги Україні — Finance.ua

У Пентагоні підтвердили, що указ про зупинення міжнародної підтримки не стосується військової допомоги Україні Сьогодні 10:34 — Казна та Політика

У Пентагоні підтвердили, що указ про зупинення міжнародної підтримки не стосується військової допомоги Україні

Президентський указ Дональда Трампа про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не впливає на програми військової допомоги Україні.

Про це повідомили Українській службі «Голосу Америки» в Міністерстві оборони США.

«Допомога у сфері безпеки Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки», — наводить «Голос Америки» повідомлення Пентагону.

Це означає, що контракти на виготовлення зброї для України за програмою USAI, оформлені адміністрацією Байдена, залишаються чинними. Також конкретний указ Трампа не впливає на будь-які залишкові та раніше заплановані поставки зброї зі складів США за програмою PDA, які були оголошені Джо Байденом.

Як повідомлялося, у перший день на посаді Трамп підписав указ про 90-денне зупинення зовнішньої допомоги США на програми з розвитку. У ньому йдеться про те, що всі керівники міністерств і агентств, які відповідають за програми США з допомоги іноземного розвитку, мають негайно призупинити виділення та виплату коштів іноземним країнам і міжнародним неурядовим організаціям — до перегляду таких програм на ефективність і відповідність політиці США. Таку перевірку мають провести упродовж 90 днів з моменту підписання указу.

Про те, що цей указ не поширюється на військову допомогу Україні, заявляв керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко. «Підписаний президентом США Трампом указ про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів не стосується військової допомоги Україні. Це все про інші речі», — написав він у Телеграмі.

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