Україна зможе підтримати валютний курс завдяки підтримці партнерів, — НБУ Сьогодні 09:38

Україна зможе підтримати валютний курс завдяки підтримці партнерів, — НБУ

Міжнародна підтримка України у 2025 році буде достатньою для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку.

Про це на брифінгу щодо рішень з монетарної політики сказав голова Національного банку України Андрій Пишний.

Очільник НБУ нагадав, що у 2024 році Україна отримала 42 млрд дол. США від міжнародних партнерів у формі кредитів і грантів.

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Завдяки цим коштам уряд зміг профінансувати значний дефіцит бюджету, а НБУ — підтримувати стійкість валютного ринку та наростити міжнародні резерви до нового історичного максимуму (43,8 млрд дол. США наприкінці 2024 року).

«Очікується, що у 2025 році Україна отримає 38,4 млрд дол. США зовнішнього фінансування. Ураховуючи заходи уряду з нарощування власних надходжень і залучення на внутрішньому борговому ринку, цих коштів має вистачити для повного покриття запланованого дефіциту бюджету на наступний рік без звернення до емісійних джерел», — вважає Пишний.

Зі свого боку, НБУ зможе компенсувати структурний дефіцит валюти в приватному секторі та згладжувати надмірні курсові коливання.

Це дасть змогу підтримувати стійкість валютного ринку в умовах режиму керованої курсової гнучкості.

Укрінформ За матеріалами:

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