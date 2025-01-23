НБУ підвищив облікову ставку — Finance.ua

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НБУ підвищив облікову ставку

Кредит&Депозит
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НБУ підвищив облікову ставку
НБУ підвищив облікову ставку
Правління Національного банку України 23 січня 2025 року ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Це рішення спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%. Стримування цінового тиску, ймовірно, потребуватиме подальшого посилення процентної політики.
«Для підтримання стійкості валютного ринку, збереження контрольованості очікувань та поступового приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики Правління НБУ вирішило підвищити облікову ставку на 1 в. п. до 14,5%», — сказано в повідомленні.
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Зазначається, що пришвидшення інфляції в другому півріччі 2024 року та пов’язане з цим погіршення інфляційних очікувань домогосподарств зумовило зниження реальної дохідності гривневих інструментів для заощаджень.
«Підвищення облікової ставки спрямоване на забезпечення належного захисту гривневих заощаджень від інфляції та підтримання інтересу населення до гривневих активів. Це сприятиме зниженню тиску на валютний ринок та ціни», — наголосили в Нацбанку.
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Разом з обліковою ставкою на 1 в. п. підвищуються ставки за депозитними сертифікатами овернайт, тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування — до 14,5%, 17,0% та 17,5% відповідно.
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«Оновлений макропрогноз НБУ передбачає подальше підвищення облікової ставки для стримування інфляції», — зазначає регулятор.
НБУ, ймовірно, продовжить посилення процентної політики на найближчих засіданнях Правління з питань монетарної політики в разі збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань.
Нагадаємо, 12 грудня минулого року правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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