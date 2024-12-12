Національний банк ухвалив рішення щодо облікової ставки — Finance.ua

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Національний банк ухвалив рішення щодо облікової ставки

Кредит&Депозит
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Національний банк ухвалив рішення щодо облікової ставки
Національний банк ухвалив рішення щодо облікової ставки
Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних.
Це рішення спрямовується на збереження стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%.
З метою збереження стійкості валютного ринку, недопущення розбалансування очікувань та поступового приведення інфляції до цілі Правління НБУ вирішило підвищити облікову ставку на 0,5 в. п. до 13,5%.
Підвищення облікової ставки сприятиме збереженню контрольованості інфляційних очікувань та підтримає реальну дохідність гривневих інструментів. Це підживить інтерес до строкових гривневих заощаджень, а відповідно, сприятиме зниженню тиску на курс та ціни в міру вичерпання дії тимчасових рушіїв інфляції.
Упродовж останніх місяців інфляція зростала швидшими темпами, ніж передбачалося прогнозом НБУ.
У листопаді інфляція пришвидшилася до 11,2% у річному вимірі. З одного боку, вагомим рушієм зростання цін залишалися наслідки обмеженої пропозиції продовольства внаслідок гірших цьогорічних врожаїв.
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Очікується, що вплив цього чинника на інфляцію має нівелюватися в наступному році з надходженням нового врожаю. З іншого боку, інфляційний сплеск дедалі більше набуває фундаментальних ознак, що підтверджується подальшим пришвидшенням базової інфляції (до 9,3% р/р у листопаді). Останнє пов’язане, зокрема, зі збільшенням виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці, а також курсовими ефектами внаслідок послаблення гривні в попередні періоди. Інфляційні очікування наразі демонструють відносну стійкість, однак посилюється ризик їхнього розбалансування на тлі підвищення уваги населення до інфляційних процесів.

Довідка Finance.ua:

  • 10 жовтня правління Національного банку 31 жовтня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 13%;
  • облікову ставку було знижено до 13% із 14 червня 2024 року.
За матеріалами:
Finance.ua
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