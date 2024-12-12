Національний банк ухвалив рішення щодо облікової ставки — Finance.ua

Національний банк ухвалив рішення щодо облікової ставки Сьогодні 14:13 — Кредит&Депозит

Національний банк ухвалив рішення щодо облікової ставки

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних.

Це рішення спрямовується на збереження стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%.

З метою збереження стійкості валютного ринку, недопущення розбалансування очікувань та поступового приведення інфляції до цілі Правління НБУ вирішило підвищити облікову ставку на 0,5 в. п. до 13,5%.

Підвищення облікової ставки сприятиме збереженню контрольованості інфляційних очікувань та підтримає реальну дохідність гривневих інструментів. Це підживить інтерес до строкових гривневих заощаджень, а відповідно, сприятиме зниженню тиску на курс та ціни в міру вичерпання дії тимчасових рушіїв інфляції.

Упродовж останніх місяців інфляція зростала швидшими темпами, ніж передбачалося прогнозом НБУ.

У листопаді інфляція пришвидшилася до 11,2% у річному вимірі. З одного боку, вагомим рушієм зростання цін залишалися наслідки обмеженої пропозиції продовольства внаслідок гірших цьогорічних врожаїв.

Очікується, що вплив цього чинника на інфляцію має нівелюватися в наступному році з надходженням нового врожаю. З іншого боку, інфляційний сплеск дедалі більше набуває фундаментальних ознак, що підтверджується подальшим пришвидшенням базової інфляції (до 9,3% р/р у листопаді). Останнє пов’язане, зокрема, зі збільшенням виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці, а також курсовими ефектами внаслідок послаблення гривні в попередні періоди. Інфляційні очікування наразі демонструють відносну стійкість, однак посилюється ризик їхнього розбалансування на тлі підвищення уваги населення до інфляційних процесів.

Довідка Finance.ua:

10 жовтня правління Національного банку 31 жовтня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 13%;

облікову ставку було знижено до 13% із 14 червня 2024 року.



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