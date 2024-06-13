НБУ знизив облікову ставку — Finance.ua

НБУ знизив облікову ставку Сьогодні 14:06 — Кредит&Депозит

НБУ знизив облікову ставку

Облікову ставку знижено до 13% із 14 червня 2024 року.

Про це пише НБУ.

Це рішення Правління НБУ враховує поточний баланс ризиків, стримані показники інфляції та триваюче поліпшення інфляційних очікувань. Ще один крок зі зниження облікової ставки узгоджується зі збереженням захисту гривневих заощаджень від інфляції та водночас сприятиме подальшому пожвавленню кредитування, що важливо для відновлення економіки.

Підґрунтя для цього рішення

Після тривалого періоду зниження інфляція в квітні залишалася незмінною та незначно зросла в травні — до 3,3% у р/р. Такі темпи зростання були нижчими, ніж очікував НБУ.

Натомість базова інфляція відповідала прогнозу і становила 4,4%. В наступні місяці очікується помірне пришвидшення інфляції та її вихід за межі цільового діапазону до кінця року.

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Для збереження контролю над інфляційними очікуваннями, утримання помірної інфляції цього року та її повернення до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. НБУ продовжуватиме політику захисту гривневих заощаджень від знецінення, а також покриватиме структурний дефіцит валюти та згладжуватиме надмірні курсові коливання для стійкості валютного ринку.

Міжнародна допомога та внутрішні заходи з мобілізації фінансових ресурсів дадуть змогу забезпечити значні видатки державного бюджету.

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Так, найближчими тижнями очікується активізація надходжень зовнішньої допомоги, зокрема 2,2 млрд дол. США в разі схвалення Радою директорів МВФ четвертого перегляду за програмою EFF МВФ та 1,9 млрд євро від ЄС. Перебіг повномасштабної війни залишається ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку. Крім того, додатковий внесок до показника інфляції цього року може мати потенційне підвищення непрямих податків і акцизів для фінансування бюджетних потреб.

Водночас це підтримає обороноздатність країни та стійкість публічних фінансів. Зберігається й імовірність реалізації низки сценаріїв, які сприятимуть зменшенню інфляційного тиску та пожвавленню відновлення економіки. Серед них — передача Україні коштів від знерухомлених російських активів. Зокрема, до кінця тижня очікується рішення щодо їх використання країнами групи G7.

Базовий сценарій квітневого макропрогнозу передбачав зниження облікової ставки до 13% у поточному році.

Водночас у разі зміни ризиків для інфляції та стійкості валютного ринку НБУ може переглянути прогнозну траєкторію облікової ставки.

Довідка Finance.ua:

Правління Національного банку раніше ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5% із 26 квітня 2024 року.

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