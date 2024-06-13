Під який відсоток можна розмістити гроші на депозит — НБУ — Finance.ua
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Під який відсоток можна розмістити гроші на депозит — НБУ

Кредит&Депозит
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Під який відсоток можна розмістити гроші на депозит — НБУ
Під який відсоток можна розмістити гроші на депозит — НБУ
Депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Тим більше, що під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб гарантуються державою на 100%.
У травні середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,0% річних.
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Це на 0,2 в. п нижче, ніж місяць тому.
Про це повідомляє Національний банк України (НБУ).
Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.
Під який відсоток можна розмістити гроші на депозит — НБУ

Депозити

Депозитний портфель банків для населення зріс на 2,2% до 1,119 трлн гривень і перевищує рівень початку року — 1,078 трлн гривень.
Під який відсоток можна розмістити гроші на депозит — НБУ
Нагадаємо, на думку директора департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитра Замотаєва, гривневі депозити все ж залишаються привабливими для громадян — через їхній пасивний прибуток.
Станом на 1 травня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 244,2 млрд грн, що на 15,8 млрд грн більше показника попереднього місяця.
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У якій валюті українці тримають вклади:

  • вклади у національній валюті — 801,6 млрд грн (+12,5 млрд грн за квітень);
  • вклади в іноземній валюті — 442,6 млрд грн (+3,3 млрд грн за квітень).
А обсяг непрацюючих кредитів у банках зменшився за місяць на 21 млрд грн. Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 травня 2024 року становила 35,5%, що на 0,5 в. п. нижче показника станом на 1 квітня 2024 року. Обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився на 20,6 млн грн, водночас обсяг наданих банками кредитів зріс на 17,7 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк України знижує облікову ставкута інші ставки, за якими він проводить операції з банками, враховуючи стрімке сповільнення інфляції. Водночас зниження ставок поступово пожвавлює й кредитування. Про це Нацбанк зазначає у своєму економічному прогнозі.
  • Ставки за гривневими депозитами та військовими облігаціями й надалі перевищують як поточний, так і очікуваний рівень інфляції. Отже, вони залишаються цікавими для вкладників.

Найбільш привабливі депозити червня 2024 року

За матеріалами:
Finance.ua
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