Обсяг непрацюючих кредитів у банках зменшився за місяць на 21 млрд грн — Finance.ua

Обсяг непрацюючих кредитів у банках зменшився за місяць на 21 млрд грн Сьогодні 15:49 — Кредит&Депозит

Обсяг непрацюючих кредитів у банках зменшився за місяць на 21 млрд грн

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 травня 2024 року становила 35,5%, що на 0,5 в. п. нижче показника станом на 1 квітня 2024 року.

Про це свідчить статистика Нацбанку.

Обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився на 20,6 млн грн, водночас обсяг наданих банками кредитів зріс на 17,7 млрд грн.

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Кількість неповернених кредитів скорочується як в бізнес-сегменті кредитування, так і в приватному кредитуванні фізичних осіб, включно з тими, що здійснюють комерційну діяльність. Зокрема, за корпоративним сектором скоротилися показники NPL за один місяць з 43,92% до 43,70%, а за приватними особами — з 21,42% до 20,6%.

Найбільше скоротилися неповернені кредити у фінансуванні приватних осіб. На початку року показник складав 23,5%, а на травень — показник скоротився на 2,9%.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.

Як змінювалась частка NPL:

2018 р. — 54,54%;

2019 р. — 51,85%;

2020 р. — 48,36%;

2021 р. — 41,00%;

2022 р. — 30,02%;

2023 р. — 38, 12%.

«Наслідки війни — руйнування активів та заставного майна, падіння доходів та погіршення платоспроможності позичальників знижують їх спроможність обслуговувати кредити, знижують якість кредитних портфелів банків та зумовлюють збільшення відрахувань у резерви», — зазначають у Національному банку.

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