Обсяг непрацюючих кредитів у банках зменшився за місяць на 21 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Обсяг непрацюючих кредитів у банках зменшився за місяць на 21 млрд грн

Кредит&Депозит
25
Обсяг непрацюючих кредитів у банках зменшився за місяць на 21 млрд грн
Обсяг непрацюючих кредитів у банках зменшився за місяць на 21 млрд грн
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 травня 2024 року становила 35,5%, що на 0,5 в. п. нижче показника станом на 1 квітня 2024 року.
Про це свідчить статистика Нацбанку.
Обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився на 20,6 млн грн, водночас обсяг наданих банками кредитів зріс на 17,7 млрд грн.
Читайте також
Кількість неповернених кредитів скорочується як в бізнес-сегменті кредитування, так і в приватному кредитуванні фізичних осіб, включно з тими, що здійснюють комерційну діяльність. Зокрема, за корпоративним сектором скоротилися показники NPL за один місяць з 43,92% до 43,70%, а за приватними особами — з 21,42% до 20,6%.
Обсяг непрацюючих кредитів у банках зменшився за місяць на 21 млрд грн
Найбільше скоротилися неповернені кредити у фінансуванні приватних осіб. На початку року показник складав 23,5%, а на травень — показник скоротився на 2,9%.
Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.
Як змінювалась частка NPL:
  • 2018 р. — 54,54%;
  • 2019 р. — 51,85%;
  • 2020 р. — 48,36%;
  • 2021 р. — 41,00%;
  • 2022 р. — 30,02%;
  • 2023 р. — 38, 12%.
«Наслідки війни — руйнування активів та заставного майна, падіння доходів та погіршення платоспроможності позичальників знижують їх спроможність обслуговувати кредити, знижують якість кредитних портфелів банків та зумовлюють збільшення відрахувань у резерви», — зазначають у Національному банку.
До речі, на Finance.ua працює сервіс персонального підбору кредитів. Безкоштовно проводимо розрахунок та підбір кредитних пропозицій.

Обрати собі кредит 💸

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.