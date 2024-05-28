Кому банки можуть списати кредити — Finance.ua

Кому банки можуть списати кредити Сьогодні 09:35 — Кредит&Депозит

Кому банки можуть списати кредити

За даними Національного банку України, станом на 1 січня 2024 року частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках становила 37,4% (до війни — 27%). Загалом за рік їхній обсяг скоротився до 422,4 млрд грн (на 9,7 млрд грн). Такі позики не приносять банку користі, а лише погіршують звітність та репутацію.

Крім того, НБУ зобов’язує банки тримати резерв під кожен кредит, що видається — тобто певний обсяг грошей буде заморожений, допоки не буде повернено кредит. Саме тому банківські службовці відмовляються видавати позики клієнтам з поганою кредитною історією.

Та всі кредити ніколи не повертаються, і тому банкам легше позбутися від такої заборгованості. Для цього є декілька варіантів:

подати на боржника позов до суду ;

; продати борг колекторам ;

; частково або повністю списати борг.

Загалом українські банки реструктурували 73 млрд грн, або понад 89% «воєнних» непрацюючих кредитів. Списуються лише борги, що визнані «безнадійним», тобто:

вичерпано трирічний термін позовної давності;

позовної давності; позичальник не має майна, яке можна відсудити в рахунок боргу;

в рахунок боргу; боржник навідріз відмовляється підписувати договір реструктуризації і платити банку.

Хоча і дуже рідко, але декому вдається укласти з банком угоду про списання кредиту. У такому випадку боржник тільки заплатить податок на прибуток 18% і 1,5% військового збору.

В деяких ситуаціях стягнення боргу може виявитися для банку менш рентабельним порівняно з простим списанням. Та позики списують не всі поспіль. Серед найбільш поширених причин в Україні можна виділити:

настала смерть позичальника або смерть одного з позичальників , якщо кредитоспроможність базувалася на доходах обох членів сім'ї;

, якщо кредитоспроможність базувалася на доходах обох членів сім'ї; боржника визнано зниклим безвісти ;

; постійна втрата працездатності (це може статися в разі нещасного випадку або через тяжке захворювання);

(це може статися в разі нещасного випадку або через тяжке захворювання); обставини непереборної сили , що перешкоджають обслуговування позики (стихійні лиха, та непередбачені обставини, наприклад бойові дії);

, що перешкоджають обслуговування позики (стихійні лиха, та непередбачені обставини, наприклад бойові дії); сума боргу замала для багаторічної судової тяганини;

Клієнти, що мають «безнадійні» борги та хоча б одну з перелічених обставин, можуть звернутися в банк із проханням про списання боргу. Надалі банк розгляне звернення та прийме рішення про задоволення або відмову прохання.

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Обозреватель За матеріалами:

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