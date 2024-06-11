Прискорення відбудови енергетики: НБУ підвищив доступність кредитів для населення та бізнесу — Finance.ua
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Прискорення відбудови енергетики: НБУ підвищив доступність кредитів для населення та бізнесу

Кредит&Депозит
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Прискорення відбудови енергетики: НБУ підвищив доступність кредитів для населення та бізнесу
Прискорення відбудови енергетики: НБУ підвищив доступність кредитів для населення та бізнесу
Національний банк України ухвалив рішення, які сприятимуть розвитку кредитування різноманітних за величиною проєктів з відбудови енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Збільшується потенціал банків щодо нарощення кредитного портфеля в півтора раза. Нові положення сприятимуть розвитку проєктного кредитування, в тому числі для швидкої відбудови енергетичної інфраструктури», — повідомив Шмигаль.
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За його словами, це підвищить доступність кредитів для домогосподарств і малого та середнього бізнесу на придбання енергообладнання.
Рішення НБУ — це частина спільної стратегії, яка допоможе реалізувати децентралізацію енергосистеми України.
«Пільгові кредити на енергообладнання, спрощене підключення нових установок, гранти на встановлення сонячної генерації та теплових помп. Одночасно держава та громади встановлюють міні-ТЕЦ по всій країні. Спільно працюємо над тим, аби в українських домівках було світло», — підсумував він.
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Нагадаємо, Рада з фінансової стабільності (РФС) на засіданні 6 червня 2024 року схвалила Стратегію з розвитку кредитування.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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За матеріалами:
Finance.ua
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