В Україні схвалили Стратегію з розвитку кредитування: що це дасть — Finance.ua

В Україні схвалили Стратегію з розвитку кредитування: що це дасть Сьогодні 11:07 — Кредит&Депозит

В Україні схвалили Стратегію з розвитку кредитування: що це дасть

Рада з фінансової стабільності (РФС) на засіданні 6 червня 2024 року схвалила Стратегію з розвитку кредитування.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку України.

«Стратегія відображає цілісне бачення ключових засад розвитку кредитування в Україні та необхідних для їх реалізації дій, що сприятимуть стійкому відновленню економіки країни. Впровадження Стратегії - питання фінансової безпеки країни та інструмент розбудови динамічної і конкурентоспроможної економіки, здатної до сталого розвитку та євроінтеграції», — коментують рішення в НБУ.

Навіщо це

Члени РФС погодилися, що умови кредитування бізнесу та населення поліпшуються з огляду на забезпечення макроекономічної стабільності завдяки послідовній політиці Національного банку та Уряду України і значній міжнародній допомозі. Зокрема рівень ставок за кредитами знижується. Водночас попит на кредити сегментований, а для низки галузей та регіонів діють надпотужні воєнні ризики, які ускладнюють доступ до необхідних фінансових ресурсів.

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Стратегія має на меті сприяти забезпеченню фінансовими ресурсами відновлення енергетичної інфраструктури та стимулюванню попиту, спрямованого на підвищення обороноздатності країни, зокрема з боку підприємств оборонно-промислового комплексу, переробної промисловості, сільського господарства та бізнесу на деокупованих і наближених до фронту територіях — «територіях стійкості».

Що це дасть

Реалізація заходів Стратегії відбуватиметься за двома фокусами: активізація кредитування пріоритетних напрямів в умовах воєнного стану та розвиток законодавчої бази для подальшого стимулювання ринкового кредитування.

Впровадження Стратегії з розвитку кредитування сприятиме:

розширенню доступу до кредитних ресурсів,

розвитку підприємництва,

залученню інвестицій,

створенню нових робочих місць,

поверненню українців з-за кордону.

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«Під час засідання РФС розглянула системні ризики фінансового сектору. Загалом завдяки злагодженим зусиллям Національного банку та Уряду, міжнародній фінансовій підтримці макрофінансова стабільність зберігається, а економічне відновлення триває», — зазначають в НБУ.

Також було завершено розгляд питання встановлення рівня цільового показника та строку його досягнення для системи гарантування вкладів фізичних осіб. РФС рекомендувала встановити цільовий показник на рівні 3,5% та досягнути цього рівня до 01.01.2028 року. Це дасть можливість забезпечити наповнення системи гарантування вкладів фізичних осіб фінансовими ресурсами за рахунок банків-учасників та мінімізувати ризики участі держави у фінансуванні виплат гарантованого відшкодування вкладникам фізичним особам.

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