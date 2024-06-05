Бізнес може отримати гранти за новою програмою на 25 млн доларів — Finance.ua

Бізнес може отримати гранти за новою програмою на 25 млн доларів Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Бізнес може отримати гранти за новою програмою на 25 млн доларів

Проєкт USAID «Інвестиції в сталий розвиток міст» оголошує про початок прийому грантових заявок для збільшення фінансування малого та середнього бізнесу в Україні. Загальний обсяг програми становить 25 мільйонів доларів США.

Згідно з планом, гранти спрямовані на збільшення продажів, експорту та створення нових робочих місць у бізнесі і розраховані на реалізацію протягом наступних 1−2 років.

Хто може взяти участь

«До участі у програмі запрошуються фінансові партнери приватної форми власності, а саме банки, небанківські фінансові установи, консалтингові компанії, інвестиційні фонди, фінтех-компанії, постачальники виробничих ресурсів, інші посередники, юридично зареєстровані в Україні», — йдеться у повідомленні.

Згідно з програмою, передбачено два типи грантів:

Гранти типу, А — «Гранти через фінансових посередників»

Вони пропонуються фінансовим посередникам, які запропонують інноваційні підходи до здешевлення вартості фінансування для малого та середнього бізнесу, зменшення витрат на обслуговування клієнтів, а також впровадять інші рішення та заходи для полегшення доступу бізнесу до фінансових ресурсів. Особливу увагу під час відбору заявок буде приділено підтримці бізнесу, що постраждав від війни.

Загальний обсяг фінансування грантів типу, А становить 10 мільйонів доларів США.

Гранти типу В — «Грантове партнерство для спільного інвестування в МСП»

Метою їх є створення партнерств з приватними фінансовими установами для спільного фінансування малих та середніх підприємств, насамперед тих, що постраждали від війни (кредити або інше фінансування від фінансової установи в поєднанні з грантами Проекту).

Загальний обсяг фінансування грантів типу В становить 15 мільйонів доларів США.

Кінцевий термін подачі заявок на отримання грантів — 12 липня 2024 року. Онлайн-заявку на отримання гранту можна подати на Онлайн-заявку на отримання гранту можна подати на порталі проєкту.

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